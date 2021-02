Milano come la Germania: dal 2023 colonnine elettriche obbligatorie nei benzinai

Incentivi e Ecobonus hanno accelerato lo sviluppo della mobilità elettrica. La vendita di queste auto sta aumentando finalmente anche nel nostro Paese, ma serve una spinta in più affinché anche gli automobilisti più scettici e intimoriti dalla famigerata “range anxiety” si decidano a compiere il passo.

In Italia, a dare un importante contributo in questo senso è stato il Comune di Milano, che con il nuovo Regolamento per la qualità dell’aria ha stabilito l’obbligo delle colonnine elettriche nei benzinai a partire dal 2023. La decisione era stata preannunciata nei mesi precedenti dall’Assessore alla mobilità e ai lavori pubblici Marco Granelli, e pone Milano tra le amministrazioni più attente alla mobilità elettrica.

Decisione in linea con Paesi del nord Europa come la Germania, o il Regno Unito, dove si parla di vietare…….

Continua a leggere l’articolo su JOINON.