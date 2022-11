Prodotti “introvabili”, prezzi “stracciati” e carrelli pieni fino all’orlo. Ma se le tasche ringraziano, è il Pianeta a pagarne lo scotto. Con Cortilia, approfittare di sconti a impatto positivo e ripensare la wish list in ottica sostenibile è possibile.

Istituito dai grandi magazzini americani nel 1924 proprio dopo il Ringraziamento per dare un impulso agli acquisti natalizi, il giorno nero dello shopping globale è ormai diventata una ricorrenza anche in Italia, con tante offerte speciali e promozioni di cui approfittare.

Ma mentre si comincia a stilare la “lista dei desideri” e a riempire il carrello, oggi più che mai alcune domande sono d’obbligo: le offerte del Black Friday sono realmente vantaggiose e convenienti? Ma soprattutto: è possibile fare shopping approfittando degli sconti in modo consapevole e tutelando l’ambiente?

Tra over-produzione, grandi movimentazioni e trasporti poco sostenibili, il Black Friday è prima di tutto una giornata nera per il nostro pianeta che, tra un acquisto d’impulso di troppo e infiniti resi, paga il conto di un consumismo sfrenato: nel 2020 uno studio condotto nel Regno Unito ha rivelato come, solo in Gran Bretagna, le consegne del Black Friday abbiano prodotto ben 429.000 tonnellate di CO 2 .

Ma se da una parte per molte aziende si tratta di un’occasione per spingere le vendite senza alcuna pietà, dall’altra ci sono realtà virtuose che vogliono ripensare questo appuntamento, e non solo, in ottica green e promuovere un “cambio di carrello”. Realtà come Cortilia, che lavorano quotidianamente per garantire alti standard ambientali e sociali, oltre che di qualità del prodotto e che scelgono di andare in controtendenza e vivere il Black Friday all’insegna di sconti a impatto positivo per fare bene ai clienti di oggi, di domani e al pianeta.

Ecco perché Cortilia, la spesa online smart, locale e sostenibile, con un ampio assortimento di prodotti e specialità tipiche del territorio, in occasione del Black Friday sceglie di incentivare un consumo consapevole e responsabile. Spazio dunque alle realtà d’eccellenza guidate dal grande impegno verso pratiche produttive orientate al basso impatto ambientale: dalla tutela della biodiversità, alle iniziative sociali, fino alla scelta del biologico e delle formule, in prodotti non alimentari, con ingredienti biodegradabili e naturali.

Il 25 novembre su Cortilia sarà applicato uno sconto del 10% sull’acquisto di tutti i prodotti di valore di queste realtà, contrassegnati dal bollino Green Friday.

Se quindi la vera sfida quest’anno è ripensare a questo appuntamento in modo più consapevole, con Cortilia cambiare il proprio mindset e privilegiare uno shopping all’insegna di acquisti responsabili e sconti a impatto positivo è più facile.

Come?

Con i consigli per riempire il carrello in modo consapevole e Green:

Fai una spesa pianificata – È certamente buona regola sfuggire agli acquisti impulsivi: per evitare di fare scelte con ricadute negative sul benessere personale e globale, un’ottima tecnica è pianificare i propri pasti, così da ridurre al minimo gli sprechi e assicurarsi una dieta sana e completa. In effetti, il Meal Prep è un metodo che permette di pianificare in anticipo i pasti della settimana in maniera equilibrata, organizzata e veloce. Se si è a corto di idee, niente paura: Cortilia ha la risposta ideale, con i suoi kit ricette per primi e secondi sfiziosi e le cassette in abbonamento! Box miste, vegane e riempi dispensa: le cassette Cortilia garantiscono ogni settimana il mix perfetto di prodotti di stagione freschi, di qualità e sostenibili.

Compra (dal) vicino – Optare per le piccole realtà locali che favoriscono coltivazioni e allevamenti autoctoni è sicuramente una scelta consapevole e responsabile. Cortilia insieme ai piccoli produttori locali e alle aziende come AmoreTerra, InMare o Prima Bio, con cui collabora, si impegna a diffondere una cultura del mangiare bene rispettando la biodiversità dei territori.

Mangia frutta e verdura di stagione – Mangiare di stagione vuol dire: più gusto, più vitamine e più rispetto per la natura e l’ambiente! La scelta del biologico e dei prodotti di stagione non è soltanto sinonimo di ‘sano’ ma volge a sostenere un’agricoltura basata sulla fertilità intrinseca del terreno, sull’uso di coltivazioni a rotazione o policolture. Per essere certi di acquistare prodotti di stagione, in linea con i cicli naturali e altamente ricchi di vitamine, basterà visitare la sezione dedicata! Non buttare ma… sfodera la creatività – Per quanto possa suonare banale questo consiglio non passerà mai di moda. Quante volte capita di gettare nel cestino alimenti avanzati e di pensare “che peccato”? Beh, questa potrebbe essere l’occasione giusta per reinventare quanto sarebbe uno scarto e dargli nuova vita grazie a ricette sfiziose e creative, disponibili anche nella sezione dedicata, divise per stagione! Non solo cibo: il nostro impatto passa anche per la casa – Pensare alle alternative naturali oggi non è più un’utopia e anche tra le mura domestiche, sono i piccoli gesti a fare la differenza. Spesso, infatti, è proprio in casa che si commettono piccoli grandi errori di comportamento. Ma niente panico: non occorrono rivoluzioni, ma buone pratiche quotidiane e prodotti giusti. Dalle saponette alla cosmetica fino agli shampoo, passando per gli sgrassatori naturali e i sacchetti per gli alimenti – le alternative sono davvero tante, così come le aziende che si battono per fornire prodotti ecosostenibili e ugualmente efficaci. Un esempio? Officina Natura, specializzata in cosmetici solidi sicuri per l’uomo e per il pianeta.

Piccoli gesti quotidiani e scelte consapevoli fanno la differenza per il pianeta, anche e soprattutto nel giorno del Black Friday. Per contribuire ad una maggiore sostenibilità, la prima cosa da fare è mettere in discussione i propri consumi, capirne l’impatto e decidere di andare controcorrente, come Cortilia. Solo così si può comprendere quale è il vero prezzo degli acquisti: “vantaggiosi” per qualcuno, ma di certo non per l’ambiente.