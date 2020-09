Se al rientro dalle vacanze ti manca la sensazione di novità, ritrovala cambiando faccia alla tua casa con una nuova carta da parati o un adesivo murale.

Tornati dalle vacanze, si ha sempre un po’ la sensazione di non voler rinunciare alle emozioni di novità date dai luoghi visitati, o da quelle che ci ha regalato un hotel ben arredato, magari in stile moderno, o al piacere di cambiare ogni giorno il nostro panorama. Purtroppo è difficile replicare queste sensazioni una volta rientrati, ma possiamo pur sempre apportare delle modifiche all’arredamento e ai colori della nostra casa per avere una sensazione di novità anche fra le mura domestiche che tanto bene conosciamo.

Carta da parati

La soluzione più veloce per raggiungere il nostro obiettivo di un’immediata ventata di cambiamento è dare nuova vita alle nostre pareti attraverso una carta da parati che richiami il mare che abbiamo vissuto o lo skyline della città che ci portiamo nel cuore. Sono praticamente infinite le possibilità di giocare con colori, temi, geometrie e effetti 3D, scegliere una fantasia moderna o una vintage. Anche gli amanti della natura avranno da sbizzarrirsi fra carte con alberi, foreste, fiori o che riportino l’animale preferito.

Inoltre, grazie alla semplicità e velocità con cui si applicano alle pareti, adesivi e carte da parati sono facilmente removibili per essere sostituiti non appena avremo nuovamente voglia di cambiare il panorama in casa.

Carta da parati e adesivi

Le pareti di qualsiasi ambiente della casa possono essere personalizzate: da quelle della camera da letto a quelle della sala, passando attraverso la camera dei bambini, il bagno e la cucina. Un tocco di novità che può essere riportato anche grazie all’utilizzo di adesivi murali molti dei quali sono perfetti per la cameretta dei bimbi con disegni che li accompagneranno durante i loro giochi e nella delicata fase dell’addormentamento. Adesivi murali che possono anche essere personalizzati con nomi, dimensioni specifiche o con le foto delle vacanze da mostrare agli amici.

Carta da parati e adesivi in ufficio

Non è solo la casa a poter cambiare grazie all’uso di adesivi murali, ma anche l’ufficio o l’azienda in cui lavoriamo. Un paesaggio rilassante o un design elegante e raffinato a tema geometrico nella sala riunioni colpiranno in modo positivo clienti e collaboratori. Non ultimo, anche la sala ristoro o la mensa dell’azienda può risultare più attraente grazie a una parete con temi legati al food o al settore di attività dell’azienda stessa.

Inoltre, sono anche semplici da applicare alle pareti grazie alle istruzioni riportate dal sito e al video tutorial che vi accompagnerà passo dopo passo.

In conclusione, carta da parati e adesivi murali sono una buona soluzione per un rientro dalle vacanze un po’ meno triste e perché no, magari per iniziare a sognare un nuovo viaggio quando si potrà di nuovo muoversi liberamente.

Sarà d’ispirazione l’immagine delle splendide spiagge delle Maldive oppure di Ayers Rock per sognare un tour in Australia tutto da vivere on the road.