Conad protagonista dell’Earth Day 2023 a Torino

Conad, in qualità di Premium Partner, sarà protagonista dell’evento Earth Day 2023, sabato 22 aprile, all’interno della Cavallerizza Reale e dei Giardini Reali di Torino. L’evento, organizzato da AWorld e Club Silencio, celebra la Giornata mondiale della Terra.

In questa cornice, Conad darà il via all’edizione 2023 del progetto “Forestiamo Insieme l’Italia”, realizzato in collaborazione con Rete Clima, ente non profit che promuove azioni di Corporate Social Responsibility (CSR), di sostenibilità e di decarbonizzazione.

Il progetto prevede la piantagione di 11.000 alberi in 11 regioni italiane entro la primavera 2024. Il primo di questa serie, un Ippocastano, verrà piantato alle 15.30 dalla cantante Elisa, una delle illustri ospiti presenti durante la giornata, da tempo impegnata sui temi ambientali e promotrice di attività di piantagione attraverso il progetto Music for the Planet lanciato nel 2022 con AWorld e MIH, che va nella stessa direzione di “Forestiamo insieme l’Italia” di Conad.

L’iniziativa corona l’impegno di Conad a favore della tutela dell’ambiente e delle foreste con l’obiettivo di promuovere nel corso dell’anno lo sviluppo di “Bio Forest” in Italia, foreste urbane e periurbane pensate per massimizzare l’impatto positivo sulla biodiversità. Particolare attenzione verrà dedicata al posizionamento di specie mellifere così da favorire gli insetti impollinatori e il loro monitoraggio.

A sostegno di “Forestiamo Insieme l’Italia 2023”, dall’11 maggio partirà una esperienza di gioco all’interno dell’app Conad dedicata ai clienti cardisti che vogliono attivarsi in un percorso di intrattenimento, educazione e formazione verso comportamenti sostenibili. Gli utenti, attraverso mini-giochi e quiz a tema, potranno accumulare crediti virtuali – le Margherite verdi – per contribuire a far sì che Conad sostenga il progetto di forestazione 2023.

Attraverso le sfide e le azioni proposte nel 2023 all’interno della sezione in App, l’insegna sostiene la campagna delle Nazioni Unite ActNow, un grande progetto che unisce a livello globale persone e aziende che contribuiscono, con le proprie scelte quotidiane, a preservare il pianeta. In questa cornice, Conad sostiene i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile del Pianeta proposti dalle Nazioni Unite e sottoscritti da 193 Stati, tra cui l’Italia.

Questa azione concreta a tutela dell’ambiente integra e rafforza l’iniziativa già messa in atto dall’insegna nel 2022 in occasione del suo 60esimo anniversario, parte della campagna “Foresta Italia”. L’edizione 2022 volgerà al termine entro questa primavera con il raggiungimento dell’obiettivo di 20.000 alberi piantati in 20 regioni italiane. Le attività di forestazione sono a tutti gli effetti un investimento per il futuro grazie ai benefici che esse generano per l’ambiente e la salute dei cittadini. Tra questi, l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, la riduzione delle temperature a livello microclimatico locale, l’aumento della biodiversità e l’assorbimento di quantità importanti di CO2.

La prima edizione del progetto permetterà di assorbire a maturità 4.240 ton di CO₂, equivalenti a 23,9 milioni di chilometri percorsi in auto.

Con entrambe le edizioni di “Forestiamo insieme l’Italia” Conad raggiungerà l’obiettivo di piantare complessivamente 31.000 alberi su tutto il territorio italiano.

«Abbiamo scelto di essere Premium Partner di questo importante evento che animerà la Città di Torino in occasione della Giornata Mondiale della Terra per rafforzare ancora una volta il nostro impegno verso la tutela dell’ambiente e la promozione di buone pratiche quotidiane per la sua salvaguardia – dichiara Giuseppe Zuliani, Direttore Customer Marketing e Comunicazione Conad – Forestiamo insieme l’Italia è la dimostrazione concreta di quanto siano importanti la partecipazione e l’inclusività delle nostre Comunità nei progetti di sostenibilità che portiamo avanti. Crediamo che la Sostenibilità parta dal singolo e si diffonda nel contesto circostante e noi di Conad abbiamo il compito di facilitare questa diffusione di buone abitudini. Con la nostra strategia di sostenibilità vogliamo essere un punto di riferimento per la tutela di ambiente, società ed economia con azioni concrete dentro e fuori i negozi della nostra rete».

In questa cornice, l’evento torinese Earth Day 2023 fungerà da palcoscenico anche per la presentazione del nuovo posizionamento di marca della linea di prodotti Verso Natura Conad, dedicata a chi ama le cose buone per sé e vuole fare bene all’ambiente, abbracciando la naturalità come stile di vita. Verso Natura Conad, con una gamma di oltre 300 referenze, propone un’ampia offerta di prodotti biologici, a ridotto impatto ambientale e che prediligono l’utilizzo di materie prime provenienti da fonti rinnovabili oltre a soluzioni di confezionamento riciclate, riciclabili e compostabili.

Per celebrarne il lancio, Conad sarà presente durante tutto il corso della giornata con una esposizione di prodotti Verso Natura Conad e con la distribuzione gratuita di 15.000 mele italiane biologiche, prima del Concerto per la Terra, per allietare le celebrazioni all’insegna della naturalità e dell’impatto positivo sull’ambiente.

Consapevole della propria posizione di rilievo in qualità di leader della GDO in Italia, Conad ha assunto da tempo la sostenibilità come bussola delle proprie scelte strategiche di business intraprendendo un percorso di definizione delle politiche e delle strategie di sostenibilità racchiuso all’interno della cornice “Sosteniamo il Futuro” che valorizza le tre dimensioni dell’agire sostenibile di Conad: Ambiente e Risorse, per la salvaguardia dell’ambiente in cui rientra questo importante progetto di forestazione che Conad porta avanti dallo scorso anno, Persone e Comunità, con iniziative sociali volte al loro sviluppo e benessere e Imprese e Territorio, per sostenere le produzioni d’eccellenza del nostro Paese.