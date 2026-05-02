In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e da una cooperazione climatica sempre più fragile, la Conferenza di Santa Marta, prima conferenza internazionale interamente dedicata alla transizione oltre i combustibili fossili, che si è tenuta dal 24 aprile al 29 aprile nella città di Santa Marta, in Colombia, rappresenta un segnale in controtendenza.

Nella città colombiana, decine di Paesi hanno scelto di convergere su un obiettivo comune: costruire un percorso concreto per uscire dall’era dei combustibili fossili.

Non si è trattato di un semplice evento, ma dell’avvio di un processo. Un passaggio cruciale che sposta il dibattito globale dal “cosa fare” al “come farlo”, affrontando uno dei nodi più complessi della crisi climatica: smettere di bruciare carbone, petrolio e gas.

Dalla teoria all’azione: colmare il divario nella governance climatica

La conferenza – promossa dai governi di Colombia e Paesi Bassi e sostenuta da organizzazioni come il WWF – ha evidenziato con chiarezza un problema centrale: l’assenza di una governance globale efficace sui combustibili fossili.

Per colmare questo vuoto, sono emerse tre direttrici strategiche:

definire roadmap nazionali e integrare gli impegni climatici nei piani di sviluppo

affrontare la dipendenza economica dai combustibili fossili, ripensando finanza e fiscalità

riequilibrare commercio e investimenti per favorire la decarbonizzazione

Un approccio che riconosce come la transizione energetica non sia solo una questione ambientale, ma anche economica e sociale.

Un processo inclusivo e orientato alle soluzioni

Uno degli elementi più innovativi emersi a Santa Marta è il metodo. Nei mesi precedenti alla conferenza, il percorso ha coinvolto governi, imprese, sindacati, comunità locali e mondo scientifico, costruendo un dialogo ampio e partecipato.

Come sottolineato da diversi osservatori, l’orientamento è stato chiaramente focalizzato sulle soluzioni. Non più interrogarsi sulla necessità della transizione, ma individuare strumenti concreti per realizzarla.

Tra i temi chiave affrontati:

superare la dipendenza economica da carbone, petrolio e gas

trasformare domanda e offerta di energia

rafforzare la cooperazione internazionale

In questo senso, la conferenza non si propone come alternativa ai negoziati delle COP, ma come acceleratore capace di rafforzarne l’efficacia.

Il ruolo della scienza e la nascita di nuovi strumenti

Un risultato significativo è stata l’istituzione di un panel scientifico internazionale dedicato alla transizione energetica, che fornirà contributi annuali fino al 2035 per supportare politiche pubbliche più efficaci.

Questo organismo – che coinvolgerà anche ricercatori del Sud globale – rappresenta un passo importante per integrare evidenze scientifiche, innovazione tecnologica ed esigenze economiche nella definizione delle strategie di uscita dai combustibili fossili.

Leadership globale e nuove alleanze

La Conferenza di Santa Marta ha visto la partecipazione di 56 governi, rappresentativi di una quota significativa del consumo mondiale di petrolio e del PIL globale. Un dato che evidenzia il potenziale di questa “coalizione dei volenterosi” nel guidare il cambiamento.

Particolarmente rilevante il ruolo della Colombia, che insieme ai Paesi Bassi ha promosso l’iniziativa, dimostrando come anche Paesi con economie legate alle risorse fossili possano farsi promotori di una transizione giusta e inclusiva.

Una transizione che, come sottolineato dal WWF, deve integrare:

giustizia sociale

tutela della biodiversità

sicurezza energetica

diversificazione economica

Il valore della società civile e un nuovo spazio politico

Accanto ai governi, a Santa Marta si è registrata una forte partecipazione della società civile: ONG, movimenti ambientalisti, università e organizzazioni sociali hanno contribuito a costruire un confronto più aperto e inclusivo.

Questo ha portato alla nascita di un nuovo spazio politico, in cui la cooperazione ha sostituito la logica negoziale tradizionale. Un cambio di paradigma che potrebbe influenzare anche i futuri processi internazionali sul clima.

L’atmosfera emersa dalla conferenza è stata descritta come un’iniezione di fiducia, in netto contrasto con il clima di stallo percepito nelle recenti COP.

Prospettive future: da Santa Marta a Tuvalu

La conferenza colombiana rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio. Il prossimo appuntamento è già previsto per il 2027, quando la seconda conferenza sarà co-ospitata da Tuvalu e Irlanda. La scelta di Tuvalu – uno degli Stati più vulnerabili agli effetti della crisi climatica – ha un forte valore simbolico e politico, richiamando l’urgenza di azioni concrete e coordinate.

Nel frattempo, il lavoro proseguirà attraverso lo sviluppo di documenti operativi, piani nazionali e strumenti finanziari capaci di rendere la transizione realmente attuabile.

Una direzione possibile

In un mondo attraversato da crisi multiple, la Conferenza di Santa Marta indica una direzione chiara: costruire alleanze, rafforzare la cooperazione e trasformare gli impegni in azioni concrete.

Non una soluzione immediata, ma l’avvio di un percorso necessario. Perché, come emerso con forza durante l’incontro, affrontare la crisi climatica significa, prima di tutto, affrontare il nodo dei combustibili fossili.