Continua la raccolta fondi “L’Alta Finanza si Scatena”

Continua sul sito di Produzioni dal Basso la raccolta fondi del progetto sartoriale nato dalla collaborazione tra MAG2 Finance e Catena in Movimento 2.0.

Un’iniziativa voluta per favorire l’inclusione sociale e la cultura dell’accoglienza con molti benefici per le persone e l’ambiente

“Favorire il reinserimento sociale delle persone in difficoltà socio economica attraverso la creazione di spazi di lavoro pensati per l’inclusione, l’integrazione, l’uguaglianza e resilienza delle persone”.

È questo l’obiettivo primario della raccolta fondi “L’Alta Finanza si Scatena” attivata su Produzioni dal Basso in collaborazione con la Cooperativa Catena in Movimento 2.0.

Un intento perseguito con il crowdfunding finalizzato a raccogliere i 7.600 euro necessari per l’avvio della produzione di una nuova linea di prodotti griffata MAG2 presso la sartoria nata all’interno del Carcere di Bollate e con una sede operativa alla RiMaflow di Trezzano sul Naviglio (MI).

Il progetto

Si tratta di una T-Shirt e di una shopper realizzate con prodotti naturali e impreziosite dall’apposita vignetta creata da Gianlorenzo Ingrami, in arte Gianlo. Un progetto pensato per avere elevata sostenibilità sociale e ambientale e per riportare la finanza nell’ambito dei valori etici e sociali originari, contribuendo in modo concreto a dare un’opportunità di riscatto a chi ha un passato di sofferenza.

Le risorse raccolte con le donazioni su Produzioni dal Basso saranno utilizzate per acquistare i materiali e retribuire i lavoratori attivi nella produzione iniziale di 200 magliette e 200 shopper da aggiungere alle 50 magliette e 50 shopper già realizzate con un contributo a fondo perduto di MAG2 Finance.

Dalla vendita dei 500 capi si desidera ricavare risorse da reinvestire nel progetto, anche con la creazione di nuovi prodotti, al fine di raggiungere gli obiettivi a lungo termine dichiarati nella raccolta fondi.

Come supportare il progetto

Per supportare “L’Alta Finanza si Scatena” si possono fare donazioni libere o aderire a una delle scelte previste con importi a partire da 10 euro, cifra che dà diritto a ricevere la vignetta digitale di Gianlo come ricompensa. Per contributi di 25 e 30 euro le ricompense sono la shopper e la maglietta con il “mondo avvolto dal cuore” di Gianlo, mentre le offerte superiori riguardano “Abbinamento perfetto”, “Tutto il mondo di Gianlo” o “Un cuore per la coppia”: soluzioni combinate che offrono un piccolo sconto a fronte di un maggiore impegno.

Per essere ricompensati con il “Grazie, grazie, grazie!” di MAG2 c’è anche la donazione da 500 euro che oltre ai gadget avrà un premio speciale: una cena pagata al Circolo Arci Turro di Milano, socio finanziato di MAG2 oltreché luogo simbolo di aggregazione e di impegno sociale.