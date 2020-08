Dimagrire in maniera sana, 3 sport per l’estate

Per molti il lockdown ha significato sedentarietà e qualche chiletto di troppo. Complice la noia e il fatto di avere gli snack sempre a portata di mano, in tanti adesso si trovano a fare i conti con la necessità di tornare in forma. Ma come si fa a sapere con precisione quanti chili perdere? Prima di rivolgersi a specialisti del settore, chi vuole saperlo può farsi un’idea effettuando il calcolo BMI sul blog di Nivea, ad esempio. In questo modo si potrà poi decidere se migliorare solo a livello sportivo o invece stabilire una dieta stilata da persone competenti.

Che sport praticare per l’estate?

“Basta, da domani mi metto a dieta!”. Quante volte abbiamo detto o sentito questa affermazione, per poi vedere fallire i buoni propositi annunciati. Uno degli errori più comuni è proprio quello di iniziare nel modo sbagliato, o con lo sport sbagliato, non adatto alle proprie esigenze. Il trucco è quello di avvicinarsi all’esercizio fisico con intelligenza, se si è troppo in sovrappeso l’eccessivo sforzo sarà un grande deterrente, perché si tradurrà in un’eccessiva stanchezza e fiato corto quasi immediati.

Il primo consiglio è quindi proprio quello di affidarsi a professionisti che possano consigliarti un piano di allenamento su misura per te, nel quale il motto sarà “step by step”. Un esercizio graduale e mirato, con aumenti di intensità giorno per giorno, stabilendo piccoli traguardi. È poi sbagliato pensare che l’ideale per una persona in evidente sovrappeso sia la corsa: in verità in tale circostanza è del tutto sconsigliata per l’alto rischio di traumi a caviglie e ginocchia. Così come sono da evitare tennis, pallavolo, calcio, basket, sci, boxe e step, che implicano un eccessivo impegno cardiovascolare e traumatiche sollecitazioni alle articolazioni. Le attività più idonee sono quindi quelle aerobiche e a basso impatto, come la bicicletta in pianura, la camminata veloce. Ottime anche tutte le attività che si svolgono in acqua.

I migliori sport per dimagrire

Ma quali sono gli sport con cui si bruciano più calorie a parità di sforzo? In molti se lo chiedono, in modo da ottenere un dimagrimento che sia il più veloce possibile. Ribadendo quanto scritto sopra per le persone eccessivamente in sovrappeso, chi invece ha quei pochi chili da buttare giù, può scegliere liberamente quale sport praticare. Ecco quindi quali sono quelli più utili al fine, che aiuteranno a perdere peso in modo veloce e salutare. Partiamo con la corsa: se fatta a ritmo moderato una persona brucia 1 Kcal per kg di peso corporeo al chilometro. Il rapporto non è molto alto, ma se questa viene praticata ad un ritmo sostenuto, si accelererà il metabolismo di base, e bruceremo molte più calorie corporee.

Il nuoto invece ha il potere di coinvolgere nell’allenamento ogni muscolo del corpo, se poi lo si pratica a velocità sostenuta si può arrivare a perdere fino a 11 calorie al minuto, ovvero circa 550 all’ora. In alternativa, altrettanto valido può risultare l’acquagym. Il tennis consente di bruciare ben 660 calorie all’ora, ma attenzione perché fa dimagrire solo se praticato minimo per un’ora e mezza, perché non è uno sport che prevede la stessa intensità di sforzo in modo continuo. Il ciclismo infine è il più adatto per perdere peso, praticabile da persone di ogni età, può avere un consumo calorico fino a 1.000 Kcal all’ora.