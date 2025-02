ECONYL® all’evento Sustainable, circular Fashion and Design insieme a Quoise

Aquafil, azienda leader nel settore della produzione di poliammide 6 e fibre sintetiche, si distingue da tempo per il suo impegno nella sostenibilità e nell’economia circolare.

Fondata in Italia nel 1965, l’azienda trentina ha sviluppato una solida reputazione grazie alla sua capacità di innovare e affrontare le sfide ambientali con soluzioni concrete. Tra le iniziative più significative dell’azienda, spicca il brand ECONYL®, un nylon rigenerato che sta trasformando il modo in cui pensiamo alla produzione tessile e dei polimeri fino alla gestione dei rifiuti.

Il concept di ECONYL®: un nylon rigenerato e circolare

ECONYL® è il risultato di un processo innovativo che consente di rigenerare il nylon proveniente da materiali di scarto, come reti da pesca, tappeti, tessuti industriali e altro materiale di plastica che altrimenti finirebbe in discarica o nella migliore delle ipotesi negli inceneritori. Questo processo di recupero e rigenerazione non solo riduce la quantità di rifiuti, ma permette anche di diminuire la domanda di risorse vergini, alleggerendo l’impatto ambientale della produzione di nylon.

L’ingrediente ECONYL® è esattamente identico al nylon tradizionale, ma viene prodotto attraverso un ciclo di vita completamente circolare, che consente di essere rigenerato infinite volte senza perdere qualità.

Inoltre la sinergia tra Aquafil e i brand di vari settori permette loro di sviluppare molti progetti circolari in ottica di ecodesign. Il prodotto finale è riciclabile e circolare se fatto di un monomateriale completamente riciclabile oppure fatto di diversi materiali facilmente disassemblabili e riciclabili in diversi flussi. Quando il prodotto finale è pensato secondo le regole dell’ecodesign, la circolarità viene facilitata.

Vantaggi ambientali di ECONYL®

Uno dei principali vantaggi del nylon rigenerato ECONYL® è la sua capacità di ridurre notevolmente l’impronta ecologica rispetto alla produzione di nylon tradizionale. Secondo Aquafil, la produzione di diecimila tonnellate di ECONYL® consente di risparmiare 70.000 barili di petrolio, riducendo l’utilizzo del combustibile fossile, di energia e risorse naturali.

Inoltre, il processo di rigenerazione di ECONYL® riduce notevolmente le emissioni di CO2, contribuendo significativamente alla lotta contro i cambiamenti climatici. In un mondo in cui l’industria tessile è una delle principali responsabili delle emissioni di gas serra, l’adozione di soluzioni come ECONYL® rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile.

Le applicazioni di ECONYL®

ECONYL® ha trovato applicazione in una vasta gamma di settori, dal design alla moda, dall’arredamento all’industria automobilistica. Molti brand di alta moda, come Gucci, Prada e Stella McCartney, hanno scelto di utilizzare questa fibra rigenerata per le loro collezioni, sposando la filosofia della sostenibilità e della responsabilità sociale.

Inoltre, ECONYL® è utilizzato per realizzare tappeti, tessuti per l’arredamento, materiali per il settore automobilistico e persino costumi da bagno. Ma non solo.

Infatti, durante l’evento Sustainable & circular fashion e design: come generare valore nel territorio che si terrà al Milano Luiss Hub il 10 marzo, ci sarà la possibilità di vedere anche un nuovo utilizzo di questo materiale proposto dalla giovane azienda Quoise.

Per consultare il programma dell’evento e registrarsi clicca QUI.