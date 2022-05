Finger food: preparare dei piatti facili e veloci

Quando si organizza un evento in casa, la prima preoccupazione, ovviamente, riguarda le pietanze da servire. Dall’antipasto al dolce, il pasto deve essere completo e deve prevedere cibi in grado di incontrare i gusti di tutti gli invitati.

Se si tratta di una cena o di un pranzo seduti il problema non si pone, perché al momento opportuno, ci si accomoda tutti attorno ad un tavolo e si inizia a mangiare.

Quando invece non è possibile riunire tutti i commensali in un’unica tavolata, la soluzione migliore è proporre un buffet finger food, che preveda ricette semplici e pratiche da consumare senza l’ausilio di posate o altri piccoli utensili.

Il buffet è la soluzione migliore in questi casi, perché da la possibilità di proporre una eccezionale varietà di pietanze, sia calde che fredde. Ovviamente a farla da padrone, quando si prepara un rinfresco di questo tipo, sono i salumi e i formaggi.

I salumi

Tagliati a cubetti, posti all’interno di mini sandwich oppure semplicemente affettati, i salumi sono sempre molto graditi e apprezzati, ma esistono anche delle preparazioni particolari, davvero golose, che sono in grado di stupire e dare un tocco originale all’allestimento del buffet.

La mortadella ad esempio, può essere presentata sotto forma di mousse ed essere gustata sia al cucchiaio, che come salsa di accompagnamento per altre pietanze. Ma come preparare la mousse di mortadella? La ricetta è davvero semplice e una volta gustata non ne potrete fare a meno. Il gusto deciso di questa deliziosa salsa, infatti, si sposa benissimo con diverse preparazioni; ad esempio, è particolarmente indicata con quello delicato di ortaggi come carote o zucchine e può essere l’accompagnamento ideale per dei bastoncini di verdure.

Formaggi

In accompagnamento a un bel tagliere di salumi non può di certo mancare del formaggio. Via libera quindi a parmigiano, pecorino, provola, mozzarelle, burrate, ecc.

In accompagnamento può essere proposta della frutta fresca oppure le classiche marmellate da versare direttamente sui formaggi stagionati.

Altre idee sfiziose

Un’altra idea gustosa e semplice da realizzare è quella di creare dei grissini di pasta sfoglia e prosciutto. Sulla base di questa preparazione, è possibile cambiare il salume (utilizzando il salame, la mortadella, ecc.) e la forma, arrotolando il composto su sé stesso e ottenendo delle scenografiche rose.

In accompagnamento, possono essere proposti dei gustosi profiteroles salati, farciti da crema al mascarpone e salmone. In alternativa si può utilizzare un ripieno a base di ricotta e mortadella oppure crema spalmabile e zucchine. Se poi il tempo a disposizione dovesse essere maggiore, si potrebbe valutare la preparazione di diverse varianti di profiteroles salati, così che ognuno possa scegliere quello più indicato in base ai propri gusti.

Un’altra valida ricetta da proporre è quella delle polpette fritte, finger food per eccellenza! In questo caso, possono essere servite in coni di carta e accompagnate da una salsa gustosa.

Alcuni consigli

Quando si prepara un buffet finger food, però, ci sono alcune piccole regole da seguire. La prima e forse anche la più importante, è servire pietanze che non risultino troppo calde oppure eccessivamente unte, per evitare che gli invitati si sporchino le dita.

Inoltre, è sempre meglio proporre bocconcini che possono essere mangiati in uno, massimo due morsi, per evitare poi, che la consumazione risulti disagevole.