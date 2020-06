Innbamboo: il tessuto naturale per l’estate

Innbamboo® presenta una nuova linea di borse in cui si coniugano stile e rispetto per l’ambiente.

Realizzati in paglia, bambù e altri materiali naturali, i modelli Bamboo Bag Palea® sono figli di un progetto tutto italiano e interamente made in Tuscany.

Con l’arrivo dell’estate cresce il desiderio di stare al sole e all’aria aperta, di organizzare vacanze e gite fuori porta. Tutte cose da fare con abbigliamento e accessori comodi e confortevoli.

Nei mesi più caldi tendiamo a preferire capi d’abbigliamento realizzati in tessuti freschi e traspiranti, da abbinare ad accessori comodi e leggeri, ma con un immancabile tocco glamour. Nasce così l’idea della nuova collezione Innbamboo®, azienda fiorentina specializzata nella creazione e produzione di foulard, scarpe e accessori in bambù e fibre naturali, che propone per l’estate 2020 la linea Bamboo Bag® Palea.

Ideati e prodotti interamente a Firenze, grazie alla collaborazione di alcuni tra i laboratori più antichi della città, i modelli Bamboo Bag® Palea si caratterizzano come un innovativo mix tra forza creativa e sapienza artigiana.

Diverse per colore, decorazioni, formati e dimensioni, tutte le borse sono realizzate con fibre naturali. L’esterno è in paglia, rafia o tessuto di bambù stampato, usato in alcuni casi anche per la fodera. Che, in alternativa, viene proposta in tessuto Innpet®, prodotto attraverso il riciclo di bottiglie di plastica raccolte in Italia.

I manici e altri dettagli sono in cotone o raso.

Bamboo Masque®

Innbamboo® l’avevamo già conosciuta durante l’emergenza Coronavirus quando ha dato il via alla produzione delle Bamboo Masque®. Grazie al coinvolgimento di sartorie, laboratori e altri fornitori di fiducia centinaia di metri lineari di bambù sono stati trasformati in mascherine distribuite gratuitamente sul territorio nazionale. A questa fase è seguita l’ideazione e la realizzazione della linea Bamboo Masque®, prodotta con tessuto misto di lino e bambù ad uso civile, che riesce nel difficile compito di conciliare igiene, comfort ed eleganza.

Composta da un interno caratterizzato dalla suggestiva fattura irregolare e delicata e da un esterno idrorepellente in grado di assicurare un’adeguata funzione di filtraggio e protezione, Bamboo Masque® è antibatterica, lavabile e quindi riutilizzabile nel tempo. Per l’igienizzazione possono essere utilizzati sistemi naturali come la vaporizzazione durante la fase dello stiro. La naturale freschezza e comodità rende Bamboo Masque® un accessorio ideale durante i periodi più caldi.

Una filiera di valore

La produzione di Innbamboo® si basa su una filiera di aziende storiche che, con la propria esperienza e professionalità, collaborano alla realizzazione di prodotti tracciabili, garantiti, certificati e di qualità: dalla selezione delle migliori materie prime, all’ideazione dei prodotti, fino alle fasi di filatura, tessitura, decorazione e tintura, con la massima attenzione alla cura dei dettagli.

Certificata Vegan Ok, Innbamboo® realizza le proprie linee di accessori moda con filati certificati Ecotex®, a iniziare dal filato di bambù, di origine naturale ed ecosostenibile. Anche i colori utilizzati provengono da materie prime naturali; collanti, gomme e altre componenti, necessari alla produzione di borse e scarpe, sono 100% vegan; il packaging, in cartone riciclato e certificato FSC®, è riutilizzabile ed ecologico.