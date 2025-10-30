MartinoRossi SpA: sostenibilità e innovazione guidano la crescita della filiera agroalimentare italiana

C’è un modello di impresa agricola e alimentare che riesce a coniugare tradizione e innovazione, filiera locale e respiro internazionale. È quello di MartinoRossi SpA, azienda cremonese con sede a Malagnino, leader nella produzione di farine, semilavorati e ingredienti funzionali clean label, privi di allergeni, soia e OGM, ottenuti da cereali e legumi coltivati in filiera controllata.

Una realtà che negli ultimi anni ha saputo crescere con coerenza, mettendo la sostenibilità al centro del proprio modello industriale e pubblicando, per il quarto anno consecutivo, il Bilancio di Sostenibilità 2024.

Il documento, redatto secondo gli standard internazionali GRI e con un collegamento volontario agli ESRS (European Sustainability Reporting Standards), non è solo una rendicontazione ma una bussola strategica per orientare la crescita dell’azienda verso obiettivi concreti di trasparenza, innovazione e responsabilità.

Elemento chiave del Bilancio è l’aggiornamento della matrice di doppia materialità, che valuta sia gli impatti dell’azienda sull’ambiente e la società sia quelli che fattori esterni possono avere sulle sue performance economiche e operative.

Crescita e innovazione come leve strategiche

Il 2024 è stato un anno di forte espansione per MartinoRossi, che ha registrato una crescita del 32% dell’occupazione rispetto al 2023, raggiungendo 140 addetti.

Con oltre 1.100 referenze e due stabilimenti da 150.000 metri quadrati, l’azienda serve oggi più di 600 clienti in Italia e nel mondo, supportata da una filiale commerciale negli Stati Uniti.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo, infrastrutture e digitalizzazione, anche grazie ai fondi del PNRR, hanno consentito di aumentare la capacità produttiva e di introdurre nuove linee dedicate ai prodotti plant-based e alle proteine vegetali.

Una filiera agricola sostenibile e innovativa

Al cuore del modello MartinoRossi c’è una filiera agricola di 16.000 ettari e oltre 700 aziende agricole partner in tutta Italia.

L’innovazione parte dai campi, grazie ai progetti di Agrifuture, l’azienda agricola sperimentale di 33 ettari dove vengono testate nuove varietà, pratiche di agricoltura conservativa e tecniche di coltivazione a basso impatto.

Tra le innovazioni più significative spicca Underdrip®, un sistema brevettato di sub-irrigazione di precisione sviluppato con l’Università di Milano e l’Università Cattolica di Piacenza, che consente di ridurre del 50-60% il consumo idrico e del 25% l’uso di fertilizzanti azotati.

Un approccio che migliora la fertilità del suolo, tutela la biodiversità e riduce la dipendenza da input chimici.

Proteine vegetali e riduzione delle emissioni

Nel 2024, MartinoRossi ha consolidato la produzione di proteine vegetali naturali da legumi, investendo in nuovi impianti di estrazione e trasformazione.

Si tratta di un passo decisivo verso una transizione proteica sostenibile: il processo produttivo non richiede consumo d’acqua e comporta un impatto climatico inferiore rispetto alle fonti animali, utilizzando legumi coltivati lontano da aree protette o ad alta biodiversità.

Sul fronte ambientale, l’azienda ha avviato la digitalizzazione delle linee produttive per monitorare e ottimizzare i consumi, mantenendo stabile il prelievo idrico nonostante l’aumento della produzione.

Dal 2019, in collaborazione con la Onlus Environomica, MartinoRossi pianta due alberi per ogni autoarticolato in uscita dai propri stabilimenti, compensando così le emissioni di CO₂ legate alla logistica.

Le persone come motore dell’innovazione

Accanto alla crescita economica, MartinoRossi investe nel capitale umano come leva di innovazione.

Al 31 dicembre 2024, il team conta 120 dipendenti, il 42% donne, con un’età media di 37 anni.

L’azienda promuove la formazione continua e un ambiente di lavoro aperto alla collaborazione, capace di attrarre giovani talenti e di valorizzare le competenze interne.

In pochi anni, la squadra è raddoppiata, a testimonianza di una crescita fondata su valori condivisi e responsabilità sociale.

Un modello italiano di impresa sostenibile

Con la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2024, MartinoRossi conferma una visione d’impresa orientata al lungo periodo, dove la qualità del prodotto è inscindibile dalla cura per le persone, i territori e il pianeta.

Dalla sperimentazione agronomica alla ricerca sulle proteine vegetali, dalla riduzione delle emissioni alla crescita occupazionale, l’azienda cremonese si posiziona come esempio virtuoso di economia rigenerativa nel settore agroalimentare italiano.