Menù settimanale green: anche per i nostri bambini è importante

Ad oggi optare per un’alimentazione sostenibile è essenziale sia per il benessere dei nostri bambini che per quello del Pianeta. Trattasi infatti del consumo consapevole di cibi a “ridotto impatto ambientale”, la cui produzione limita notevolmente pesticidi e additivi, nonché le non necessarie emissioni di CO 2 nell’aria.

Una scelta che concerne lo stile di vita di ogni famiglia, di notevole impatto sulle generazioni presenti e future. Per questo è importante educare i più piccoli ad un’alimentazione green, sana e pensata di settimana in settimana.

Menù settimanale green: consigli utili e perché prepararlo

Preparare un menù settimanale bilanciato è utile non soltanto per i bambini ma anche per l’intera famiglia, perché aiuta a migliorare lo stile di vita e a ridurre lo stress di tutti i giorni. Un argomento capace di suscitare incertezze su cosa cucinare in concreto, soprattutto per le difficoltà che talvolta i più piccoli incontrano nel consumare determinati alimenti.

Un menù completo dovrebbe contenere all’incirca cinque pasti, da consumare nell’arco della giornata (colazione, merenda a metà mattinata, pranzo, spuntino a metà pomeriggio e cena).

Passando adesso ad alcuni consigli pratici, concernenti la preparazione di un menù settimanale per bambini, è possibile focalizzarsi su alcuni semplici accorgimenti. Tra cui:

Mettere a tavola solo acqua. In questo modo i bambini eviteranno il consumo di eventuali bevande zuccherate e nocive per la salute.

Utilizzare pasta e pane integrali per consentire il giusto apporto di fibre all’organismo. I cereali integrali sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti. Contengono inoltre molte fibre alimentari, importanti per una corretta digestione.

Concludere sempre i pasti con la frutta. Questa, infatti, è un alimento ricco di importanti principi nutritivi, ed è fondamentale inserirla sin da subito nella dieta dei bambini. Per i più piccoli che magari fanno maggiore fatica a mangiare la frutta intera, c’è infatti la possibilità di sostituirla con dei succhi al 100% frutta, ordinabili anche presso dei servizi di home delivery che ne hanno un’ampia varietà.

Inserire nel piano alimentare proteine non soltanto di origine animale, come ad esempio i legumi. Questi alimenti sono ricchi di fibre e di altri nutrienti che aiutano a mantenere il corpo in buone condizioni.

Introdurre le verdure insieme ad altri piatti. Le zuppe sono particolarmente indicate a questo scopo, perché il sapore degli altri ingredienti è sufficiente a far sì che il bambino non si accorga (o non si preoccupi) che ci siano anche le verdure.

Idee e ricette per un perfetto menù settimanale green

Un menù settimanale completo e salutare dovrebbe essere quanto più vario possibile. La carne va dosata correttamente nell’arco della settimana e le merende dovrebbero comprendere cibi quali yogurt o frutta. Per fare alcuni esempi:

Colazione: latte, a seconda dell’età, con pane integrale tostato, marmellata o crema composta da frutta secca. Perfetti anche il succo d’arancia, uno yogurt con frutta di stagione oppure un salutare dolce fatto in casa.

Pranzo: un piatto di gnocchi al pesto insaporiti da parmigiano grattugiato e accompagnati da melanzane grigliate. Oppure insalata di farro condita con pomodorini, zucchine e foglie di basilico. A seguire una caprese.

Cena: pesce, quale ad esempio nasello alla griglia e patate cotte al forno, verdure miste saltate e una porzione di insalata. In alternativa un piatto di vellutata di verdure a piacere, con ceci e con l’aggiunta di un panino di farina integrale.