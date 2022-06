Montascale: risparmio energetico e sostenibilità

In alcuni momenti della vita, muoversi in autonomia risulta complicato se non addirittura impossibile quando in casa sono presenti delle scale. A venirci in aiuto è il servoscale, un’attrezzatura fondamentale per tornare a muoverci in piena libertà.

Può accadere nella vita che una malattia, un incidente o il raggiungimento di un’età avanzata rendano difficoltosa la deambulazione costringendoci ad utilizzare una stampella, un bastone o una sedia a rotelle. Questo incide sull’autonomia negli spostamenti e la nostra casa, che è sempre stata il luogo amato e famigliare, diventa improvvisamente una prigione dalla quale è difficile uscire se non facendosi aiutare da qualcuno. Se poi, all’interno della casa sono presenti scale o piani rialzati anche di pochi centimetri, l’impresa diventa impossibile e può arrivare a mettere in seria difficoltà noi e i nostri cari. Ecco che a venirci in aiuto è il servoscale, un’attrezzatura che può essere installata in poche ore grazie a semplici passaggi direttamente sulle scale oppure sulla parete. La tecnologia e le nuove attrezzature permettono l’ancoraggio del montascale a qualsiasi tipo di scala senza lavori di muratura, tornando a garantirci il comfort e la sicurezza all’interno della nostra casa. La sostenibilità ambientale dei servoscale La tipologia di servoscale è differente a seconda del tipo di scala e dell’inclinazione, ma ormai prevedono tutte un utilizzo facile e intuibile e presentano un alto livello di efficienza energetica garantendo così un elevato risparmio energetico. I consumi elettrici di queste attrezzature sono davvero minimi e possono essere paragonabili a quelli di un asciugacapelli o un ferro da stiro. I più moderni servoscale funzionano a batterie ricaricabili alimentate da un semplice trasformatore. Questo significa che non è necessario alcun adattamento dell’impianto elettrico. Inoltre, la potenza massima assorbita dal montascale in funzione è pari a 1,5KW e questo picco viene raggiunto solamente in fase di salita, perché durante la fase di discesa il motore non viene messo in funzione. Anche i nuovi materiali utilizzati sono di alta qualità e questo garantisce la durabilità nel tempo anche di montascale destinati ad ambienti esterni, quindi soggetti a intemperie e ruggine, ma soprattutto garantisce la loro sostenibilità ambientale prevenendo la produzione di rifiuti inquinanti e difficili da riciclare. Ma c’è di più. I servoscale di nuova generazione sono sostenibili per l’ambiente anche perché molti ora sono rigenerati. Essi vengono infatti recuperati, revisionati e successivamente rivenduti a prezzi molto competitivi. Questo aiuta le famiglie a risparmiare ma anche l’ambiente in quanto non viene immesso un nuovo rifiuto. Servoscale: come risparmiare per l’installazione Essendo un ausilio molto importante e spesso fondamentale per il benessere fisico e psichico dei nostri cari che improvvisamente si sono ritrovati con una disabilità, il governo ha previsto agevolazioni per l’acquisto del servoscale. Attualmente la normativa di riferimento è la Legge di bilancio 2022 che ha introdotto una detrazione del 75% ripartita su 5 quote annuali di pari importo e spetta sulle spese sostenute per effettuare lavori di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche in edifici residenziali, che siano stati realizzati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.