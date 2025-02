MUSA: innovazione e sostenibilità per Moda, Lusso e Design

Come l’ecosistema MUSA sta trasformando il settore moda attraverso pratiche circolari, tecnologie innovative e collaborazioni strategiche per un futuro più sostenibile.

Articolo scritto da Carlotta Rotondi, Luxury Goods

MUSA – Multilayered Urban Sustainability Action – è un Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vede al suo interno diversi Spoke con focus diversi.

Spoke 5 – MODA LUSSO E DESIGN SOSTENIBILI – si concentra sull’allineamento di alcuni settori fiori all’occhiello dell’industria milanese ad altissima visibilità – il lusso, la moda, il design – ai più alti standard di sostenibilità attraverso nuovi materiali, nuovi processi e nuovi modelli di sviluppo.

Il sistema della moda, del lusso e del design rappresentano – infatti – una delle eccellenze di Milano e della Lombardia. Si tratta di un ecosistema altamente competitivo, composto da aziende sia grandi che piccole, con un forte legame con il territorio, che nel corso degli anni hanno costruito reti tra imprese e sottosistemi produttivi. Questa industria del lusso è riuscita a influenzare le tendenze e i modelli di business nell’industria italiana e globale.

In questo contesto, grazie alla sponsorizzazione di MUSA ed in collaborazione con le principali Università di Milano e numerosi partner pubblici e privati, è stato costituito un gruppo di ricerca per approfondire e facilitare la transizione verso nuovi modelli di business, basati su catene di approvvigionamento guidate dai principi di sostenibilità e circolarità, in termini di adozione di materie prime più sostenibili, utilizzo di processi produttivi più puliti e ridefinizione delle strategie per la valorizzazione dei prodotti e il branding.

Sono 3 i pilastri che guidano tali attività di innovazione:

Pratiche sostenibili e tecnologie innovative, per promuovere modelli di consumo innovativi e sostenibili favorendo la creazione di catene di approvvigionamento responsabili, tracciabili e brevi (alcuni esempi di attività: definizione di KPI per misurare la performance di circolarità della città di Milano, “La biblioteca degli oggetti”, lo sviluppo di prodotti cosmetici eco-compatibili, ideathon lanciati con studenti delle Università per lo sviluppo di idee di lusso sostenibile);

Retail “Culture Driven” e modelli di catena del valore basati su innovative forme di collaborazione (alcuni esempi di attività: piattaforma phygital multi-stakeholder R4MILANOECOSYSTEM che è stata sviluppata con l’obiettivo di comunicare e promuovere la circolarità e la sostenibilità nel settore moda e design all’intero ecosistema di Milano e permette il contributo di Aziende e Cittadini, oltre che essere un database innovativo che raccoglie materiali e processi tessili sostenibili e circolari, facilitando l’adozione di pratiche responsabili). Inoltre, possiamo includere anche metodi di design collaborativo per l’innovazione sostenibile nel retail, così come la sistematizzazione di pratiche sostenibili nello stesso settore basate su offerte di servizi volti alla sostenibiltà.

Formazione aziendale e disseminazione culturale, per consentire – tra gli altri aspetti – la produzione di contenuti per sensibilizzare i commessi di vendita nel mondo retail alla sostenibilità nella moda con l’obiettivo di preservare l’ambiente, promuovere pratiche socialmente inclusive e diffondere la cultura della sostenibilità, e aumentare la sensibilità del mercato riguardo a ruoli tecnici nel settore della moda, sempre più difficili da trovare.

In questo ecosistema, l’impegno di MUSA si è rivelato fondamentale nel promuovere la sostenibilità ambientale, economica e sociale attraverso la sinergia tra il mondo accademico, le istituzioni pubbliche e le imprese private.

Sviluppare e diffondere un paradigma industriale circolare e sostenibile da un punto di vista ambientale per il sistema della moda, del lusso e del design è cruciale per gli impatti che può avere nelle principali aree sociali ed economiche, non solo in Lombardia e Milano, ma potenzialmente ovunque.

Sustainable, Circular Fashion & Design. Come generare valore per il territorio,

Questi temi, insieme a molte altre innovazioni e buone pratiche nel settore della moda, del lusso e del design, saranno al centro dell’evento “Sustainable, Circular Fashion & Design: Come generare valore per il territorio,” che si terrà il 10 marzo 2025 presso il Milano Luiss Hub. Sarà un’occasione per approfondire le prospettive offerte dalla sostenibilità e dall’economia circolare, con un focus su strumenti tecnologici come il Digital Passport e la Blockchain per la tracciabilità della filiera.

Vi aspettiamo per discutere di queste importanti trasformazioni e contribuire insieme a costruire un futuro più sostenibile.