La maialina quattrenne più famosa del piccolo schermo e Treedom danno vita alla Peppa Pig Forest per sottolineare l’impegno del brand a sostegno del pianeta. Londra, luglio 2020 – Nasce la Peppa Pig Forest, voluta dalla serie animata preferita dai bambini in età prescolare (trasmessa su Rai Yo Yo) e Treedom, l’unico sito che permette di piantare alberi e di seguirli online, con l’obiettivo di finanziare direttamente gli agricoltori di diversi paesi del mondo e favorire la biodiversità del pianeta.

L’obiettivo dell’iniziativa è piantare per ora 250 alberi da frutto – tra avocado, cacao, caffè, limone e papaya – in Kenya, Cameroon, Madagascar e Guatemala.

Per aggiungere alberi alla foresta di Peppa basta andare sulla pagina Facebook OfficialPeppaPigItaly e fare Like al post dedicato alla campagna #Peppa Pig Forest, per ogni 100 like da parte degli utenti, Peppa Pig pianterà un albero. L’iniziativa è partita il 29 giugno e terminerà a fine agosto.

Questa partnership segna un ulteriore passo concreto del brand Peppa Pig verso la sostenibilità. I 250 alberi della foresta, infatti, nel corso della propria crescita assorbiranno CO 2 generando naturalmente un beneficio per l’intero pianeta.

Già l’ottava stagione di Peppa Pig on air da aprile scorso in Italia, presentava, infatti, diversi episodi legati a pratiche sostenibili, utili a spiegare anche ai telespettatori più piccoli l’importanza dell’energia rinnovabile, l’utilizzo della mobilità sostenibile e la rilevanza del riciclo.