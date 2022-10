Panel pc industriali: 5 motivi per sceglierli

I panel pc industriali sono prodotti altamente tecnologici che vengono fabbricati da ditte specializzate per essere installati su quei modelli di macchinari industriali che hanno bisogno di una postazione di controllo provvista di monitor. Ma non di un monitor qualsiasi. Bensì di un monitor speciale le cui caratteristiche lo rendano un ibrido tra un PC industriale e uno schermo display LCD.

I panel pc industriali, quindi, sono dei monitor che svolgono attività di computer e in sostanza permettono di avere un PC con uno schermo integrato nel macchinario industriale. Ovviamente, per selezionare i panel pc industriali più adatti alle proprie esigenze, è necessario rivolgersi a fornitori di pannelli per pc industriali.

Panel pc industriali certificati per l’automazione per qualsiasi applicazione industriale

I panel pc industriali Harmony sono disponibili in tre varianti: Optimum (solo Panel PC): basati su Intel Atom Z CPU, Universal (fino ad un massimo di 2 slot PCI/PCIe e fanless, basati su Intel Atom N270 (Box PC, 15” e 19”) o Celeron 827E (solo 12”) e Performance (fino a 5 slot PCI/PCIe slots, basati su Intel Core 2 Duo 2.26Ghz (Box PC, 15” e 19”) o Intel Core i3 fanless (solo 12”).

Inoltre i panel pc industriali proposti possono beneficiare di una ricca gamma di accessori tra cui: dischi rimovibili: Compact Flash o CFast (SLC technology), SSD >= 60 GB (MTBF 1,5M ore) o HDD convenzionali >= 500 GB (enterprise 24/7), fino a 5 porte USB (v 3.0 sui 12”) e doppia porta Gigabit Ethernet su tutti i modelli, fino a 2 uscite DVI e 5 porte seriali, DVD-RW (in funzione del modello), sistemi Operativi Microsoft (WES2009, XP Pro, Windows 7 64…), Vijeo Designer run time demo e software SCADA Vijeo Citect in bundle su alcuni modelli.

Ognuno di questi aspetti va preso seriamente in considerazione quando si tratta di scegliere un panel pc industriali, soprattutto adesso che è sempre più importante rendere la propria azienda sostenibile.

Ma quali sono i vantaggi di scegliere panel pc industriali della gamma offerta da Harmony iPC? Vediamone almeno cinque…

Cinque vantaggi dei panel PC industriali

Il primo vantaggio dei panel pc industriali della gamma Harmony iPC è che questi panel pc industriali sono robusti e certificati per l’utilizzo in ambito industriale. Stiamo parlando di panel pc industriali estremamente robusti e certificati UL508, hazardous locations e per l’uso nel navale (in funzione del modello). I panel pc industriali della categoria Box PC sono particolarmente idonei per essere utilizzati all’interno di quadri industriali grazie al loro formato a libro e all’alimentazione 24Vdc. Mentre i panel pc industriali classici sono disponibili con alimentazione AC o DC, a seconda dei modelli, e offrono tutti schermi IP65 con retroilluminazione a LED per essere facilmente consultabili in ogni condizione di luce.

Il secondo vantaggio dei panel pc industriali della gamma Harmony iPC è che sono pronti a una perfetta integrazione nell’infrastruttura IT. Posseggono una doppia connettività gigabit Ethernet e Microsoft Windows al fine di separare i flussi di dati sulla rete, consentire l’utilizzo di unità di storage capienti e offrire elevate performance grazie al multi-tasking.

Il terzo vantaggio di scegliere panel pc industriali Harmony iPC è che il design dei panel pc industriali sarà sempre concordato per venire incontro alle esigenze del cliente. È possibile scegliere tra numerose configurazioni di panel pc industriali, ossia panel pc industriali dal design ottimizzato e compatto, dal design modulare e dal design personalizzato, avvalendosi di un servizio di configurazione in grado di offrire panel pc industriali ad hoc che continuino a mantenere tutte le certificazioni originarie.

Il quarto vantaggio è che i panel pc industriali fin qui illustrati sono adatti a qualsiasi applicazione industriale. Sono panel pc industriali che possono andar bene per un ambiente industriale gravoso, con polveri e vibrazioni, ma sono anche panel pc industriali adatti a un ambiente industriale standard. Inoltre si tratta di panel pc industriali perfetti anche per applicazioni con specifiche esigenze di pulizia e igiene alimentare grazie a uno schermo frontale con cornice in Inox.

Il quinto vantaggio dei panel pc industriali della gamma Harmony iPC è sicuramente attribuibile alla grande varietà di modelli e categorie di panel pc industriali presenti in catalogo. Quindi, chiunque avesse bisogno di progettare una postazione di controllo aziendale provvista di monitor che sia anche un funzionale PC super operativo, non deve far altro che sfogliare la lista di prodotti Harmony iPC per trovare quello più adatto alle sue esigenze produttive.