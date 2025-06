Pompe di calore: di cosa si tratta, a cosa servono e quanti modelli ne esistono

Le pompe di calore sono una tecnologia sempre più diffusa e apprezzata per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) negli edifici. Molti ancora non conoscono il funzionamento, le caratteristiche e i principali vantaggi di queste tecnologie. Cosa sono, quindi, le pompe di calore? E perché stanno diventando una scelta così popolare non solo in Italia ma anche a livello internazionale?

Cos’è la pompa di calore e a cosa serve

Per pompa di calore si intende un sistema termodinamico che trasferisce calore da una sorgente a temperatura più bassa a un ambiente a temperatura più alta, utilizzando un ciclo frigorifero inverso. In parole semplici, sposta il calore anziché generarlo direttamente: un principio che le rende estremamente efficienti, poiché forniscono più energia termica di quanta ne consumano sotto forma di elettricità. Il rapporto tra l’energia termica fornita e l’energia elettrica consumata è espresso dal Coefficiente di Performance (COP) per il riscaldamento e dall’EER (Energy Efficiency Ratio) per il raffrescamento.

In un impianto di raffreddamento con pompa di calore, il ciclo termodinamico viene invertito rispetto alle pompe di calore utilizzate per il riscaldamento. Invece di trasferire calore dall’esterno all’interno, la pompa di calore estrae in questo caso il calore dall’ambiente interno e lo rilascia all’esterno, raffreddando così l’ambiente. Questo processo avviene grazie a un fluido refrigerante che circola all’interno della pompa di calore e che, attraverso fasi di evaporazione e condensazione a diverse pressioni, assorbe calore dall’ambiente da raffreddare e lo cede all’esterno.

Quali vantaggi offrono le pompe di calore

Il primo grande vantaggio offerto da questi strumenti risiede nell’efficienza energetica. Le pompe di calore sono infatti generalmente più efficienti dei condizionatori d’aria tradizionali, in quanto “spostano” il calore anziché generarlo. Questo si traduce in un minor consumo di energia elettrica.

Molte pompe di calore sono reversibili e possono essere utilizzate sia per raffreddare che per riscaldare, offrendo una soluzione unica per il comfort climatico durante tutto l’anno e per questo si rivelano un prodotto utile e versatile per ogni esigenza. Infine, possono integrarsi perfettamente con altri sistemi di riscaldamento già presenti all’interno di un edificio, come pavimenti radianti per il riscaldamento o ventilconvettori per il raffrescamento.

Quanti modelli ne esistono?

Esistono diverse tipologie di pompe di calore, classificate in base alla sorgente da cui prelevano il calore e al mezzo a cui lo trasferiscono. Le pompe di calore aria-aria utilizzano le correnti esterne per generare calore o aria fresca da immettere nelle abitazioni, presentandosi molto simili a dei condizionatori reversibili, mentre quelle appartenenti alla categoria aria-acqua utilizzano l’energia termica dell’ambiente esterno trasformandola in calore che cedono all’acqua di un impianto di riscaldamento (come, ad esempio, termosifoni o pannelli radianti) o per la produzione di ACS.

Le pompe di calore acqua-acqua utilizzano, come intuibile, l’acqua di falda di un fiume o di un lago come sorgente di calore. Infine abbiamo le pompe di calore geotermiche, che utilizzano il calore presente nel sottosuolo tramite delle sonde geotermiche.