La ricetta della torta tenerina

La torta tenerina, è un dolce tipico della zona di Ferrara dalla caratteristica forma arrotondata. Viene anche detta torta regina del Montenegro o Montenegrina in onore di Elena Petrovich del Montenegro, ovvero la moglie di Vittorio Emanuele III.

Si tratta di un dolce squisito, una variante della torta al cioccolato, di facile preparazione ma con un’attenzione particolare alla cottura.

Le sue caratteristiche? La ricetta di questo dolce ricorda molto la ricetta regionale della torta caprese, è una torta bassa, dalla consistenza umida grazie al suo interno tenero, cremoso e tartufato, senza lievito, con pochissima farina e tanto cioccolato fondente: in pratica si scioglie in bocca.

Il contrasto tra la crosticina croccante all’esterno e la consistenza morbida all’interno, ricorda molto le meringhe.

Può essere servita come dessert, sia al naturale che con una spolverata di zucchero a velo e perfetta se accompagnata con del gelato alla vaniglia.

Ovviamente si presta anche per essere consumata a colazione o a merenda, ed è pratica perché può essere preparata in anticipo se organizzate una festa o una cena perché mantiene le sue caratteristiche per qualche giorno.

Eccovi la ricetta perfetta della torta tenerina con tutti i consigli per una cottura ideale.

Torta tenerina: la ricetta con tutti i segreti per la cottura perfetta

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 25 minuti

Difficoltà: media

Ingredienti per 6/8 persone:

100 gr di burro

200 gr di cioccolato fondente al 70%

3 uova di media grandezza

150 gr di zucchero

50 gr di farina

3 cucchiai di latte parzialmente scremato

1 pizzico di sale

Preparazione:

Tagliate a pezzi il burro e spezzettate il cioccolato fondente rendendolo quasi a scaglie, metteteli insieme in un pentolino e scioglieteli a bagnomaria mescolando di tanto in tanto. Quando sarà pronto, ponete da parte ad intiepidire il cioccolato e burro fuso.

Ora rompete le uova, separando tuorli e albumi e metteteli in due ciotole separate.

Montate i tuorli con la metà dello zucchero per almeno 5 minuti, utilizzando le fruste elettriche: dovrete ottenere un composto chiaro e raddoppiato di volume. Aggiungete delicatamente il cioccolato e burro fuso alle uova montate.

Utilizzate le fruste elettriche, ma a bassa velocità, per amalgamare per pochi secondi, il cioccolato alle uova.

Continuando ad amalgamare con le fruste elettriche a bassa velocità, incorporate al composto la farina setacciandola e il latte intiepidito.

In un’altra ciotola montate gli albumi a neve fermissima con il restante zucchero e un pizzico di sale. Quando gli albumi saranno bianchi e ben fermi aggiungeteli all’impasto della torta tenerina.

Non usate le fruste ma una spatola per amalgamare gli albumi al composto di cioccolato, ed effettuate un movimento dal basso verso l’alto per non smontare l’impasto.

Quando il composto sarà omogeneo, versatelo in una teglia da forno precedentemente imburrata e infarinata e livellatelo delicatamente con una spatola.

Per la cottura della torta tenerina è consigliabile utilizzare uno stampo con cerniera apribile. Utilizzando uno stampo tradizionale e chiuso, correreste il rischio di romperla in quanto la consistenza è piuttosto morbida; inoltre è sconsigliabile capovolgerà perché si staccherebbe la sua crosticina caratteristica.

Impostate il forno su tradizionale a una temperatura di circa 170° e cuocete la torta per 25/30 minuti.

Quando il timer è a 25 minuti, fate la prova dello stecchino: il centro della torta tenerina deve mantenersi umida e morbida, quindi se lo stuzzicadenti esce umido, va bene. L’esterno, invece, deve risultare più asciutto, dunque provate con lo stecchino in più punti della torta.

Sfornate e sformate la torta tenerina e lasciate raffreddare prima di gustarla.