Sostenibilità e moda circolare: Hilton Milan si rinnova e riutilizza con Regenesi

In occasione della recente ristrutturazione di alcune stanze dell’hotel, Hilton Milan ha scelto di intraprendere un’iniziativa che va oltre il semplice rinnovo degli spazi, collaborando con Regenesi, azienda leader nel campo del design sostenibile e dell’upcycling, per creare un progetto innovativo e responsabile verso l’ambiente.

Questa collaborazione ha portato alla creazione di shopper e pochette, realizzate con i tessuti riciclati delle tende dell’hotel, prodotte secondo i principi dell’upcycling – il riutilizzo creativo – e valorizzando la maestria artigianale italiana.

Regenesi e Hilton Milan, in un’ottica di co-design, hanno deciso insieme da quali tipologie di tessuto partire, dando vita a una linea di accessori Made in Italy pratici, sostenibili e artigianali, destinati agli ospiti dell’hotel.

In totale, sono stati recuperati e riutilizzati circa 158 metri quadrati di tessuti: 58 mq destinati alle shopper e 100 mq utilizzati per le pochette. Il tessuto scelto è lo shantung, noto per la sua morbidezza e raffinatezza, che risplende in dettagli curati e nel design elegante degli accessori. Le borse, dotate di chiusure automatiche, tasche interne e dettagli damascati, uniscono estetica e funzionalità e sono ideali per accompagnare i viaggiatori più esigenti. L’obiettivo principale di Hilton Milan con questa iniziativa è duplice: da un lato, ridurre lo spreco di materiali derivati dagli arredi dismessi dell’hotel, dall’altro, promuovere una filosofia circolare e sostenibile, offrendo agli ospiti accessori

esclusivi che incarnano l’impegno dell’hotel verso un futuro più green.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che rappresenta non solo il nostro impegno verso la sostenibilità, ma anche la bellezza e l’eccellenza del design artigianale italiano” – ha dichiarato Daniele Fabbri, General Manager di Hilton Milan.

“Alcuni dei nostri ospiti avranno anche la possibilità di ricevere questi accessori esclusivi come gift, per farli sentire parte di un progetto che guarda al futuro con responsabilità. Attraverso progetti come questo, l’industria alberghiera può contribuire attivamente alla riduzione del proprio impatto ambientale, dimostrando che è possibile creare valore anche

attraverso processi di riuso e upcycling.”

Il progetto di Hilton Milan e Regenesi rappresenta un esempio concreto di come il mondo dell’hospitality possa integrare la sostenibilità nelle proprie operazioni quotidiane, senza sacrificare il lusso e l’esperienza degli ospiti. Questa collaborazione è solo una delle tante iniziative che Hilton Milan porta avanti in tema di sostenibilità ambientale e sociale.

Tra queste, spicca l’Hilton Sustainability Forum, giunto quest’anno alla seconda edizione: un appuntamento annuale rivolto agli studenti universitari per discutere delle sfide legate alla sostenibilità aziendale e alla lotta ai cambiamenti climatici.