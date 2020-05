SpaceX riporta gli USA nello spazio dopo 9 anni

L’ultimo lancio avvenne nel 2011. Il meteo ha confermato che le condizioni saranno accettabili per il lancio, perciò ora non ci sarà che aspettare le 16.33 (in Italia le 22.33) per il ritorno degli Stati Uniti nello spazio.

Questo lancio è speciale sia perchè erano 9 anni che un equipaggio non veniva lanciato partendo dal suolo americano sia perchè questo è il primo volo con equipaggio umano della capsula SpaceX Dragon, il programma voluto e finanziato dal fondatore della Tesla, l’imprenditore Elon Musk.

I due astronauti, Douglas Hurley e Robert Behnken, sono stati selezionati nel corpo astronauti della Nasa nel 2000 e hanno volato in due missioni dello Shuttle. Behnken ha volato con lo shuttle Endeavour, nel 2008 e nel 2010, mentre Hurley ha volato nel 2009 con l’Endeavour e nel 2011 con l’Atlantis nell’ultima missione dello Shuttle.

Scopo della missione

L’obiettivo è di verificare l’efficienza dei sistemi della navicella Crew Dragon e trasportare gli astronauti sulla stazione spaziale: un test finale per il sistema SpaceX per ottenere la certificazione della Nasa per i voli con equipaggio da e verso la ISS. La missione porterà il veicolo in orbita ad una velocità di 27mila chilometri orari, e, dopo aver verificato l’affidabilità dei sistemi con il Controllo missione di Houston, in circa 19 ore la navicella sarà in posizione per il rendez-vous con la stazione orbitante. Il docking, o aggancio, è progettato per essere automatico, ma gli astronauti potranno intervenire in ogni momento in caso di malfunzionamenti. Una volta nella Stazione spaziale, gli astronauti si uniranno all’equipaggio a bordo ed effettueranno esperimenti in assenza di gravità.

Dove seguire la diretta del lancio

Il canale istituzionale per i lanci diretti alla ISS è quello di NASA. I relativi streaming sono online 24 ore su 24 su YouTube o Ustream.

SpaceX, in quanto proprietaria e operatrice della capsula Crew Dragon, trasmetterà la diretta con lo streaming dedicato sul suo canale YouTube a partire dalle 18:15 italiane.