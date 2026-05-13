Sul Cammino dei Borghi Silenti

“Camminare vuol dire aprirsi al mondo”

(D. Le Breton)

«Che cosa lascia dentro di noi il Cammino dei Borghi Silenti? Lascia immagini di colline verde smeraldo, di paesini sconosciuti perfettamente conservati, di boschi di querce e solitarie strade di campagna.

Ho lambito uliveti e vigneti, e campi di cereali accarezzati dal vento.

Per giorni ho camminato guidato dalle voci dei compagni di avventura, dai loro silenzi nei tratti in salita, dal battito delle racchette che scandiva il passo.

Ho ancora impressi nello sguardo panorami infiniti verso i due mari, la vista dall’alto dei laghi e del fiume Tevere, le cime ancora innevate del Vettore e del Terminillo, i cocuzzoli su cui sorgono cittadine antiche ricche di storia come Todi, Orvieto, Montefiascone, il profilo lontano dell’Amiata e quello più vicino dei Monti Cimini.

Serbo il ricordo dell’accoglienza calorosa, persino entusiasta, degli abitanti dei paesi attraversati e dei sorrisi di tanti camminatori incontrati sulla strada».

Federico Solfaroli Camillocci, camminatore e autore dell’articolo.

Il Cammino dei Borghi Silenti

Il percorso è un anello di circa 90 chilometri, che parte e arriva a Tenaglie, una manciata di case aggrappate al pendio che guarda la valle del Tevere, nel territorio umbro compreso tra Orvieto e Todi. Il Cammino si sviluppa in cinque o sei tappe (ma volendo anche meno) attorno ai Monti Amerini, in una zona appartata dell’Umbria. Solo percorrendola a piedi, o in mountain bike, se ne possono scoprire i tesori.

La peculiarità del Cammino dei Borghi Silenti, oltre alla sua circolarità, da seguire in senso antiorario, sta nel fatto che attraversa un territorio di grande interesse naturalistico, paesaggisticamente vario, poco antropizzato, che alterna pianure coltivate a fitta boscaglia, morbide colline a canyon profondi. I paesi che segnano le tappe del cammino sono piccoli borghi in pietra, dalla pianta circolare, che custodiscono la memoria di tempi in cui la vita scorreva vivace: famiglie, scuole, chiese, attività, in gran parte scomparse.

Il merito del Cammino dei Borghi Silenti sta nell’aver rivitalizzato questi centri, ridando loro un respiro, una possibilità di reddito con attività economiche legate al territorio e al flusso di un turismo lento e rispettoso dell’ambiente.

Il gioioso popolo dei camminatori raramente porta disturbo, è curioso ma non invadente, osserva con discrezione, è disposto alla fatica, sopporta i disagi, ama la semplicità, la lentezza, l’ascolto.

Le tappe del Cammino dei Borghi silenti

Iniziamo il cammino in un giorno caldo di fine aprile nella piazzetta di Tenaglie, siamo un gruppo di 14 camminatori e una guida della Compagnia dei cammini. Prima di partire ritiriamo la scheda delle credenziali che, riempita dei timbri lungo il cammino, ci darà diritto alla pergamena finale. La prima tappa attraversa una natura scintillante di verde verso Guardea e Cocciano, poi supera un crinale boscoso fino a raggiungere Santa Restituta (anche se i più vanno fino a Melezzole), un gioiellino di casette affacciate su una lunga scalinata. Gli abitanti oggi si contano sulle dita di una mano, la scuola è diventata un ostello per i viandanti, ma è sorprendente il perfetto stato di conservazione degli edifici.

Il giorno dopo deviamo verso la Tenuta dei Ciclamini, un elegante resort dove Giulio Rapetti, in arte Mogol, ospita corsi per giovani musicisti. Le fotografie di Mogol e Battisti e l’angolo di prato dedicato ai Giardini di marzo mi proiettano in un nostalgico tuffo nel passato.

Risaliti a Toscolano, ci inoltriamo per le silenziose viuzze del paese, ammirandone il disegno. Sostiamo un pò nel bar sotto l’arco all’ingresso del borgo e respiriamo l’atmosfera di pace che avvolge questo luogo lontano dal mondo. La seconda tappa, che termina a Melezzole, è deliberatamente più leggera in previsione del trasferimento impegnativo che ci attende l’indomani. In gruppo si condividono i momenti della giornata e si fraternizza con gli abitanti e con gli altri camminatori – chi in coppia, chi da solo – che sopraggiungono.

La tappa più lunga del cammino

La terza frazione del Cammino è lunga 19 chilometri. Si raggiunge la cima più alta (Monte Croce di Serra, m. 997), si discende verso un castagneto, si risale e poi si discende di nuovo tra gli alberi fino alla strada per Morruzze e Morre per arrivare nel tardo pomeriggio a est, oltre Collelungo. Il terzo giorno di cammino è il più difficoltoso: i tratti ghiaiosi, le salite (e le discese) ci mettono alla prova. La sera devo fare i conti con qualche problema ai piedi, ma, nonostante il peso dello zaino, mi accorgo che le gambe reggono bene. Spesso mi chiedo che cosa spinge tante persone a intraprendere lunghi percorsi a piedi sfidando la fatica. È il piacere di conoscere il mondo facendo affidamento sulle sole proprie forze, è il gusto di mettersi in gioco per vedere fino a che punto possiamo spingerci. Camminare contiene una magia: anche se un obiettivo appare lontano all’orizzonte, inevitabilmente ti accorgi che a poco a poco, passo dopo passo, puoi arrivare dovunque.

A Collelungo visitiamo lo studio che fu del pittore Nino Cordio e incontriamo il figlio Francesco che ci parla del suo lavoro di regista e documentarista dedicato in gran parte alla scoperta di territori marginali.

La tappa successiva scollina da Acqualoreto, altro piccolo borgo fatato, verso una profonda fenditura del terreno in prossimità del corso del Tevere. Siamo nel tratto settentrionale del Cammino. Con un sentiero in discesa, stretto e insidioso, raggiungiamo l’Eremo della Pasquarella, accanto a uno stretto canalone. Dopo la pausa-panino, affrontiamo il ripido strappo che conduce all’altipiano di Scoppieto, zona archeologica, e da lì prendiamo la strada bianca che porta a Civitella del Lago.

Civitella è un centro più grande e animato. All’ora dell’aperitivo godiamo della splendida vista sul Lago di Corbara, formato nei primi anni Sessanta da una diga sul Tevere, mentre sullo sfondo si intravede il profilo di Orvieto. A Civitella visitiamo il museo dell’Ovo Pinto, una simpatica collezione di uova dipinte di tradizione locale.

La quinta tappa attraversa colline ben coltivate che degradano verso le case di Cerreto. Dopo una piacevole degustazione di vini della zona, entriamo in un vallone ricco di vegetazione che ospita l’interessante necropoli di San Lorenzo. Una poiana plana in tondo sopra le nostre teste. È questo uno dei tratti più suggestivi del Cammino, che percorriamo in silenzio assaporando lo spirito del luogo.

Dopo una sosta ristoratrice da Ettore, giungiamo in prossimità del paese di Baschi, entriamo nel suo nucleo più caratteristico e risaliamo più in alto verso il centro della ampia valle. La tappa termina in un grazioso agriturismo posto sul bordo di un canyon. Una cena dal menu tipicamente umbro è quello che ci vuole a fine giornata. A tavola parliamo e scherziamo come amici di lunga data, le risate accompagnano i racconti di episodi accaduti nei giorni passati, già entrati nella mitologia del viaggio.

L’ultima tappa prevede l’ascesa a Montecchio, uno dei Borghi più Belli d’Italia, e un breve tratto panoramico fino all’approdo finale a Tenaglie. Nella piazzetta del paese assistiamo all’arrivo di altri camminatori conosciuti durante il viaggio. Quando il gruppo si scioglie una vena di nostalgia accompagna gli abbracci finali: è stato bello conoscervi camminando con voi. Arrivederci al prossimo cammino!