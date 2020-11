Tre buoni motivi per acquistare un panettone artigianale

Le feste natalizie si avvicinano e, finalmente, tornano sulle nostre tavole i dolci della tradizione tra cui il panettone. Questo delizioso dolce fa parte di una lunga tradizione dolciaria italiana che fonda le sue radici nell’antichità, ai tempi dei Duchi e dei Signorotti che popolavano il nord Italia e anche la Sicilia.

Difatti si tende spesso a ritenere che l’origine del panettone sia esclusivamente lombarda ma ci sono buone ragioni per credere che questo dolce sia stato inventato, forse, in Sicilia. Ad ogni modo dall’antichità ad oggi la ricetta è stata rielaborata e rivisitata ma la consistenza soffice e profumata del panettone è rimasta sempre la stessa. Il merito lo si deve alle più rinomate pasticcerie italiane che hanno in serbo per noi delle delizie di grande pregio per queste feste natalizie.

Materie prime sicure e pregiate

Le produzioni artigianali di panettone, infatti, seguono logiche molto differenti da quelle industriali. Nello specifico per il panettone vengono utilizzate materie prime fresche ed è vietata l’aggiunta di conservanti o di ingredienti chimici extra che non siano di origine vegetale o animale. Questo significa che in un panettone artigianale troverai frutta candita pregiata, lievito madre di produzione interna, farina di prima scelta e altri ingredienti selezionati scrupolosamente. Il panettone artigianale, infatti, ha una durata di conservazione minore proprio perché è preparato con materie prime fresche. La scelta degli ingredienti sani e genuini costituisce sicuramente un ottimo motivo per cui portare in tavola un buon panettone artigianale. Pensa che il panettone artigianale viene lavorato con una tecnica a tre impasti che riposano per moltissime ore, con processi lenti e accurati. Tutto questo rende il panettone artigianale una scelta sana, sicura e deliziosa.

Un prodotto unico ed inimitabile

Un'altra buona ragione risiede nell'unicità di questo dolce. La lavorazione attraverso metodi artigianali e con la sapienza esperta delle mani del mastro pasticcere fa sì che nessun panettone sia uguale all'altro per forma e per aspetto. Un panettone artigianale, infatti, è unico nel suo genere ed è per questo che diventa un dono speciale ideale per le persone a cui teniamo di più. Potrai immediatamente toccare con mano l'unicità di questo dolce e l'eccezionale mix di sapore e gusto che diffonde nell'aria una volta aperto l'incarto. Ogni panettone artigianale è diverso dall'altro proprio perché viene lavorato con i metodi di una volta da pasticcerie storiche che non cedono alle lusinghe delle produzioni di massa ma che investono coraggiosamente soltanto sulla qualità.

Un mercato da preservare

Infine un buon motivo per acquistare il panettone artigianale risiede nel fatto che contribuirai a preservare il patrimonio delle pasticcerie italiane. Stiamo parlando di un tessuto economico incredibile, capace di esportare in tutto il mondo i dolci della nostra tradizione e di attrarre da noi turisti, curiosi ed esperti da ogni continente. Supportare una produzione artigianale locale è un ottimo modo di contribuire alla permanenza di queste attività nel nostro Paese, scongiurando il rischio che queste siano costrette a chiudere per via delle pressioni di un mercato dolciario sempre più competitivo e globalizzato. La storia e la tradizione di queste realtà si intreccia con secoli di storia e passaggi tramandati di generazione in generazione, fino ai giorni nostri. Stiamo parlando di attività a conduzione familiare che hanno iniziato anche più di un secolo fa e che, anno dopo anno, portano avanti la loro tradizione dolciaria conservando i trucchi del mestiere, le ricette e i metodi di lavorazione. Si tratta quindi di un tesoro unico ed inestimabile che va protetto con scelte d’acquisto sagge come quella che ti abbiamo proposto oggi.