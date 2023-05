Un’isola al largo di New York diventerà la base per salvare il clima

L’isola sarà raggiungibile con battelli elettrici e ibridi. Il campus includerà anche alloggi per studenti e docenti. Il laboratorio di ricerche climatiche sarà coordinato dalla Stony Brook University

Governors Island diventerà la sede di un campus sul clima da 700 milioni di dollari. Come riporta il New York Times, si tratterà di un “laboratorio vivente” per le soluzioni contro la crisi climatica guidato dalla Stony Brook University.

Nei due decenni trascorsi da quando il governo federale ha ceduto il controllo dell’isola al largo di Lower Manhattan a New York City, i funzionari comunali hanno cercato un modo innovativo per utilizzare lo spazio. Uno degli ultimi pezzi di terreno edificabili di Governors Island, come ha annunciato il sindaco Eric Adams, sarà destinato all’hub climatico, che dovrebbe aprire nel 2028.

“Sarà il primo modello nel suo genere per far progredire la ricerca e accelerare l’attuazione di soluzioni che ci aiuteranno con la più grande minaccia del nostro tempo, la crisi climatica”, ha detto Maria Torres-Springer, vicesindaca con delega allo sviluppo economico. L’idea di costruire un hub climatico a Governors Island circolava da anni, ma non tutti erano a favore del progetto. Lo scorso dicembre, tuttavia, un giudice ha respinto il ricorso di una coalizione la quale sosteneva che i nuovi edifici avrebbero distrutto la serenità dell’isola. È ancora possibile un appello, ma i funzionari si sono detti fiduciosi. L’isola senza auto è raggiungibile soltanto in traghetto e i leader hanno riconosciuto che il trasporto è il problema maggiore del progetto: tuttavia, il Trust for Governors Island ha deciso di fornire un servizio con imbarcazioni elettriche ibride ogni 15 minuti, che dovrebbe iniziare in estate. Il campus includerà anche alloggi per studenti e docenti.