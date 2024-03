Uova di Pasqua con sorpresa, anche in natura

L’eroe è il pinguino imperatore, il cui maschio cova per 60 giorni, immobile, al gelo. L’opportunista è il cuculo, che “usurpa” i nidi altrui.

Nel nido dell’oasi WWF di Orbetello la coppia di falchi pescatori ha deposto le prime uova della stagione.

È anche grazie all’uovo se i vertebrati hanno colonizzato la terraferma. In natura il più piccolo pesa 0,3 grammi, il più grande 2 kg e mezzo.

In questi giorni una lieta notizia arriva dal nido dei falchi pescatori nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello: sono state deposte tre uova, le prime di questa stagione riproduttiva. Il nido è monitorato 24 h con una telecamera, grazie ai responsabili e ai tecnici del Progetto falco pescatore.

L’uovo è il simbolo della Pasqua

L’uovo viene universalmente considerato il simbolo della Pasqua perché nella tradizione cattolica rappresenta la rinascita, mentre per secoli ha avuto il valore di un richiamo alla fertilità, per comprensibili ragioni.

L’uovo rappresenta la fondamentale tappa evolutiva che ha consentito agli animali vertebrati di colonizzare la terraferma. La prima immagine viene alla mente è quella di una struttura sferica o elissoidale protetta da un guscio. In realtà questa descrizione si adatta soltanto all’uovo cosiddetto “amniotico”, caratterizzato da annessi che proteggono l’embrione dalla disidratazione e ne consentono lo sviluppo anche fuori dall’acqua. Non è così per i pesci, ovviamente legati all’ambiente sommerso, e non lo è per gli anfibi che all’acqua devono comunque tornare per riprodursi. L’uovo amniotico, comparso per la prima volta nei rettili, ma oggi “sfruttato” anche dagli uccelli e dai mammiferi monotremi (echidna e ornitorinco), ha rappresentato nella storia dell’evoluzione la più importante conquista per l’adattamento all’ambiente terrestre: senza questa rivoluzionaria struttura nessun vertebrato esisterebbe oggi sulla Terra.

L’uovo più grande

L’uovo più grande mai deposto da un uccello sembra essere stato quello di una specie di moa (Dinornis robustus), un grande uccello simile allo struzzo alto più di due metri e pesante circa 250 kg, vissuto in Nuova Zelanda, ma estinto intorno al 1500 a opera dell’uomo. Il suo uovo misurava 17,8 x 24 cm. L’uovo più grande deposto da un uccello vivente è invece di quello dello struzzo, che può arrivare a pesare fino a 2,5 kg.

Tra i rettili il record spetta ovviamente a un dinosauro anche se incredibilmente questi giganteschi animali non deponevano uova particolarmente grandi, in rapporto alla loro mole. Le maggiori mai rivenute sono quelle che raggiungono i 60 cm appartenenti al Gigantoraptor erlianensis, vissuto nel Cretacico circa 75 milioni di anni fa.

L’uovo più piccolo

Quello più piccolo è l’uovo deposto da un colibrì della Giamaica (Mellisuga minima), lungo appena 10 mm e del peso di soli 0,365 grammi. Tra i rettili il primato spetta probabilmente (ma non ci sono misurazioni ufficiali) al minuscolo Sphaerodactylus ariasae, un geco che può stare tranquillamente su una monetina da 10 centesimi.

Forme …

Le uova non hanno tutte la stessa forma: possono essere ellittiche, ovali, appuntite, piriformi. Le varianti sono determinate sia da ragioni fisiche (la struttura del bacino delle femmine) che da motivazioni legate alle abitudini riproduttive delle varie specie: ad esempio gli uccelli marini come le urie, le gazze marine e i gabbiani tridattili, – che nidificano sulle falesie rocciose, – depongono uova a forma di pera allungata per non rischiare che possano cadere rotolando, mentre le specie che si servono di cavità o buche possono tranquillamente restare fedeli alla forma rotonda.

…e colori

Per la colorazione delle uova un fattore determinante è il mimetismo che favorisce le tinte meglio in grado di confondersi meglio con l’ambiente. Nei rettili, che celano le proprie uova in anfratti e nel substrato o le seppelliscono, domina il bianco. Tra gli uccelli la gamma è notevolmente più ampia: ce ne sono anche di marroni, azzurre e rosse con varie possibili sfumature e combinazioni.

Qualche esempio: il codirosso algerino (Phoenicurus moussieri) si concede uova sia bianche che azzurre anche nella stessa covata mentre l’uccello sarto (Orthotomus sutorius) si sbizzarrisce ancora di più e le 4 uova che abitualmente depone possono essere bianche, verdi, blu-verdastro o anche rosa con maculature rosso chiaro, violetto e nero. La pavoncella (Vanellus vanellus) e il chiurlo (Numenius arquata) preferiscono ombreggiature marroni o un bel verde oliva macchiettato di rossiccio: ci vuole davvero occhio per individuarle nel substrato. Da questo punto di vista un vero specialista è il fratino (Charadrius alexandrinus), che il WWF tutela lungo le coste italiane: questo trampoliere in miniatura in primavera depone uova difficilissime da distinguere nell’ambiente sabbioso in cui si riproduce. Ha un problema opposto il picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) che nidifica nelle cavità scavate nei tronchi dove anche per mamma e papà è difficile muoversi: le sue uova sono infatti bianche e lucide per facilitare la localizzazione al buio.

Sul nido del cuculo

Tra gli uccelli di norma i genitori hanno un comportamento amorevole verso la propria prole: prima covano le uova e poi accudiscono i piccoli mettendoli in grado di badare a sé stessi prima di lasciarli. Non mancano tuttavia le eccezioni. La più nota è quella del cuculo (Cuculus canorus) che parassita i nidi altrui, in Italia soprattutto quelli di cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) e pettirosso (Erithacus rubecula), favorito dalla somiglianza delle proprie uova con quelle della specie “ospite”. Alla schiusa, che avviene dopo una dozzina di giorni, il pulcino del cuculo, spingendole con il dorso, getta fuori dal nido le altre uova non ancora schiuse e, nel caso anche gli eventuali “fratellastri” per avere per sé tutto il cibo portato dai genitori involontariamente adottivi.

Pinguino imperatore

L’unico, preziosissimo uovo è covato dal maschio che lo tiene in equilibrio sulle zampe per evitare il contatto con il ghiaccio e lo copre con una piega dell’addome fitto di piume per proteggerlo dalle temperature estreme dell’inverno antartico che possono scendere fino a – 40 °. Resisteranno così, al buio e senza cibo, per tutta la durata dell’incubazione della cova, che è di 60 giorni, perdendo fino a un terzo del proprio peso.

L’uovo degli anfibi

Curioso tra gli anfibi il comportamento dell’alite ostetrico (Alytes obstetricans), un piccolo rospo con abitudini notturne: in questa specie il maschio porta con sé, sul proprio corpo, le uova (anche più di cento) per 3-6 settimane, sino alla schiusa quando fa cadere le larve in acqua.

L’uovo dei rettili

Nella quasi totalità dei casi le uova vengono deposte in un posto caldo e lasciate al loro destino grazie al fatto che i piccoli appena nati sono nei fatti una versione in miniatura di mamma e papà: già ben formati e perfettamente in grado di badare a sé stessi.