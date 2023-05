Wienerberger Italia e i Biodiversity Day

Il tema della biodiversità è uno degli argomenti più importanti in ambito sostenibilità ambientale. A causa degli ultimi cambiamenti climatici e delle attività antropiche, la diversità biologica si sta degradando troppo velocemente e tutti gli esseri umani, sia come individui, sia come parte di una collettività, hanno il dovere e la responsabilità etica e sociale di intraprendere delle iniziative che mostrino un’inversione di tendenza.

Wienerberger Italia ha deciso di avviare una serie di azioni concrete, inserite all’interno di un programma dettagliato denominato “Biodiversity Action Plan”, con l’obiettivo di conservare e favorire lo sviluppo della biodiversità nei pressi dei propri stabilimenti produttivi. Parte di questo piano è promuovere la presenza di insetti impollinatori e aree verdi, percorso già intrapreso nell’ultimo biennio con l’installazione di diverse arnie e la piantumazione di circa 900 alberi presso lo stabilimento produttivo di Bubano (BO).

Ed è proprio presso questo stabilimento che, Sabato 15 Aprile 2023, Wienerberger Italia ha organizzato la seconda edizione del Biodiversity Day, evento dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie, alle scuole, alle istituzioni e alla comunità locale, incentrato su uno dei principi cardine dell’azienda: la sostenibilità in tutte le sue declinazioni intesa come parte integrante della strategia aziendale.

I partecipanti sono stati guidati dai dipendenti Wienerberger e dai volontari del Comune alla scoperta delle azioni di sostenibilità, attraverso un percorso lungo poco più di un chilometro che è partito dalla scuola primaria di Bubano, passando per la cava e il sito dove sono installate le arnie, fino ad arrivare alle aree dove sono stati collocati diversi hotel per insetti e nidi per uccellini e pipistrelli, i quali contribuiranno alla promozione della biodiversità nei pressi dello stabilimento Wienerberger.

«L’evento ha rappresentato un’ottima occasione sia per avvicinare la comunità alla realtà di Wienerberger, sia per sensibilizzare tutti i partecipanti su diverse azioni concrete che si possono intraprendere per preservare l’ambiente che ci circonda» ha affermato Eleonora Tu, Sustainability Specialist di Wienerberger Italia. «In continuità con l’anno scorso, ci siamo focalizzati sulla costruzione e installazione di hotel per insetti e nidi artificiali per uccellini e pipistrelli, ovvero le “Case per i Nostri Piccoli Amici”. Queste sono piccole azioni di un piano più articolato che stiamo mettendo in atto in tutti gli stabilimenti, con il preciso scopo di mantenere e conservare la biodiversità. Si tratta di azioni facilmente replicabili da qualsiasi individuo, che mostrano davvero come ciascuno di noi possa contribuire concretamente e fare la differenza» ha concluso Eleonora TU.

Queste azioni concrete sono state accompagnate da momenti di crescita e formazione pensati in primo luogo per i più piccolini, grazie alla presenza di laboratori ed esperti di entomologia e ornitologia. La giornata si è conclusa con un momento dedicato all’animazione, con giochi ed esperimenti interattivi e, successivamente, con un pranzo a base street food plastic-free nel totale rispetto dell’ambiente.