Xtreme 3 eco green: il primo rasoio usa e getta ecologico di Wilkinson Sword

Dalla sua nascita nel 1772, Wilkinson Sword ha saputo reinventarsi per rispondere di volta in volta alle aspettative di un mondo in continuo movimento.

Innovativo per natura, il brand oggi lancia Xtreme 3 Eco Green, il suo primo rasoio usa e getta riciclato e riciclabile. Questa nuova versione dello storico rasoio usa e getta di Wilkinson ha un manico realizzato con il 95% di plastica riciclata e, alla fine del suo utilizzo, sarà sufficiente staccare le lame dal manico per poterlo smaltire, regalandogli una nuova vita e combattendo l’inquinamento.

Si tratta dell’approccio responsabile ad un gesto quotidiano come la rasatura, a cui si associa la qualità premium dei prodotti Wilkinson: la striscia lubrificante con aloe vera garantisce una rasatura confortevole e le 3 lame flessibili di Eco Green si adattano a tutti i contorni del viso per un taglio preciso.

Packaging ecologico

Xtreme 3 Eco Green fa parte di un nuovo modo di avvicinarsi al mondo della rasatura che Wilkinson Sword applica anche al packaging, anch’esso più “ecologicamente responsabile”, in cartone riciclato per più del 90%: un’innovazione nel settore dei rasoi usa e getta. Inoltre, la confezione è certificata FSC, un’etichetta che garantisce la provenienza della materia prima cellulosa da foreste certificate, per un approvvigionamento responsabile, mirato a combattere la deforestazione.

Essere consapevoli del peso che le nostre scelte quotidiane, anche nelle piccole cose, hanno sull’ambiente e sul pianeta che ci circonda è il primo passo per cambiare in positivo le abitudini. Il problema dei prodotti usa e getta come i rasoi è stato a lungo dibattuto: sono pensati per essere usati poche volte e poi buttati nella spazzatura, il più delle volte in modo indifferenziato perché normalmente sono costituiti da plastica e metallo non separabili.

Inoltre, il fatto che si siano trovate soluzioni ecologiche per le altre tipologie di prodotti usa e getta deve incoraggiare i marchi a reinventarsi e cercare alternative ragionevoli per rispondere a queste esigenze e creare un mondo più verde.