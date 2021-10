Essere proprietari di un’auto ha sicuramente notevoli benefici perché garantisce un’autonomia di spostamento e la possibilità di trasportare carichi importanti, ma oggi assistiamo ad un aumento sempre maggiore di svantaggi che forse prima non c’erano o non venivano calcolati.

A conti fatti, pare proprio che sia giunto il momento di trovare un’alternativa all’uso dell’auto anche solo se parliamo delle brevi distanze che sono poi quelle che maggiormente ci impegnano: casa-lavoro, casa-scuola e spostamenti per la vita sociale a livello locale.

Questa necessità appare ancora più evidente se abitiamo in città dove l’aria è diventata ormai irrespirabile a causa del numero troppo elevato di auto in circolazione e dove trovare parcheggio è ormai una missione. In tale contesto, è assodato che possedere un’auto non sia più né conveniente, né economico.

Per la mobilità urbana, ma anche per godere a pieno il weekend, la bicicletta si sta affermando come l’alternativa che convince sempre più.

Scott, azienda leader nella produzione di biciclette (oltre che di equipaggiamento invernale, attrezzature per motociclismo e abbigliamento sportivo) ha stilato 5 buoni motivi per cui guidare una e-bike è meglio che guidare un’auto.

Esercizio fisico quotidiano

Pedalare è perfetto per tenersi in forma nonostante una vita frenetica e impegnata in cui il tempo per la palestra o per un’attività sportiva spesso non c’è. Inoltre, con una e-bike, in soli 15 minuti è possibile coprire 6,5 km, che è la distanza media percorsa per raggiungere il posto di lavoro.

Niente stress

I pendolari che decidono di guidare passano in media 55 ore all’anno alla ricerca di un parcheggio. Ossia più di due intere giornate! Usare una bici per i tragitti quotidiani permette di recuperare quel tempo e diminuire lo stress che tale attività provoca. Gli studi mostrano che i ciclisti sono tra i pendolari più felici.

Importanti vantaggi economici

Possedere un’auto oggi è costoso. Certi calcoli non si fanno perché l’auto viene considerata un bene irrinunciabile, ma se solo ci fermassimo a riflettere ci accorgeremmo che l’auto pesa sul bilancio famigliare in modo piuttosto importante. È stato stimato che il costo medio annuo, per chi possiede un’auto in Europa, è di oltre 6.000 euro (o 500 euro al mese). Una e-bike costa molto meno (una e-bike SCOTT costa circa 600 euro all’anno) e permette, con buona probabilità, anche di risparmiare il costo dei farmaci volti a compensare uno stile di vita sedentario.

Considerevole risparmio di tempo

Nei loro spostamenti quotidiani, gli europei sprecano una media di 30 ore all’anno bloccati nel traffico, e questo costa quasi 100 miliardi di euro, o l’1% del PIL totale dell’UE. Spostarsi con una e-bike permette invece di evitare o di superare agilmente e velocemente gli ingorghi stradali e arrivare in ufficio in tempo e un po’ meno nervoso.

Molti altri sono i vantaggi per chi decide di lasciare l’auto a casa, che vanno da una riconquista dei rapporti umani per arrivare fino all’assolutamente non trascurabile diminuzione dell’inquinamento atmosferico (che trasforma sempre più le nostre città in camere a gas), ma i 5 elencati ci sembrano già abbastanza per decidere di scambiare le chiavi della propria auto con una bicicletta ed essere parte del cambiamento. Per noi e per il nostro ambiente.