Addio a Carlo Petrini, visionario di Slow Food

Con la scomparsa di Carlo Petrini, l’Italia perde una delle figure più influenti del pensiero ambientale, culturale e sociale contemporaneo. Fondatore di Slow Food, Petrini ha saputo trasformare il tema del cibo in una riflessione globale sul rapporto tra uomo, natura, economia e comunità, anticipando molti dei temi oggi centrali nel dibattito sulla sostenibilità.
A ricordarlo è anche il WWF, che lo definisce “un costruttore di futuro” e un visionario capace di unire pensiero e azione, proponendo modelli alternativi di sviluppo fondati sulla biodiversità, sulla tutela dei territori e sulla giustizia sociale.
Carlo Petrini e la rivoluzione culturale di Slow Food
La grande intuizione di Carlo Petrini è stata quella di andare oltre la semplice opposizione al fast food, costruendo con Slow Food una vera e propria filosofia culturale.
Il movimento nato negli anni Ottanta ha promosso un nuovo modo di guardare al cibo: non solo consumo, ma identità, territorio, relazioni e consapevolezza. Attraverso il concetto di “buono, pulito e giusto”, Petrini ha riportato al centro il valore della biodiversità agroalimentare e delle tradizioni locali, contrastando l’omologazione dei sistemi produttivi industriali.
Un lavoro che ha avuto un impatto concreto nella salvaguardia di varietà agricole, razze animali e produzioni tradizionali che rischiavano di scomparire.
Come ha ricordato Gianfranco Bologna, Petrini “ha restituito dignità a una biodiversità agroalimentare che stavamo perdendo, quella che racconta i territori, la storia delle comunità e le tradizioni”.
Un pensiero che ha anticipato la sostenibilità contemporanea
Molto prima che parole come sostenibilità, economia circolare o transizione ecologica diventassero centrali nel dibattito pubblico, Carlo Petrini aveva già costruito una riflessione profonda sul legame tra sistemi alimentari, crisi ambientale e giustizia sociale.
Il suo pensiero si è intrecciato negli anni con i grandi temi globali: dalla tutela della biodiversità alla crisi climatica, fino al dialogo con il Club of Rome e al confronto con Papa Francesco sui temi dell’enciclica Laudato si’.
Petrini ha saputo costruire reti internazionali e comunità locali, dialogando con agricoltori, ricercatori, attivisti e istituzioni, sempre con l’obiettivo di immaginare modelli alternativi capaci di mettere al centro le persone e il pianeta.
La biodiversità come patrimonio culturale e ambientale
Uno dei contributi più importanti di Carlo Petrini riguarda proprio la valorizzazione della biodiversità agroalimentare.
Attraverso i Presìdi Slow Food, le reti contadine e i progetti internazionali, ha promosso la tutela di saperi tradizionali, colture locali e produzioni artigianali, mostrando come la biodiversità non sia solo una questione ambientale, ma anche culturale, economica e sociale.
Il suo lavoro ha contribuito a cambiare il modo in cui si parla di agricoltura e alimentazione, collegando il cibo ai temi della qualità della vita, della salute, della sostenibilità e della difesa dei territori.
L’Università di Pollenzo e la costruzione di alternative concrete
Tra le eredità più significative lasciate da Petrini c’è anche la nascita dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la prima università italiana dedicata alle scienze gastronomiche.
Un progetto innovativo che rappresenta concretamente la sua idea di formazione interdisciplinare, capace di unire cultura del cibo, sostenibilità, economia, agricoltura e scienze ambientali.
Per Gianfranco Bologna, proprio questa capacità di costruire alternative concrete rappresenta uno degli aspetti più straordinari della figura di Petrini: “Un visionario, sì, ma soprattutto qualcuno che ha saputo costruire, passo dopo passo, soluzioni reali”.
Un’eredità che continuerà a parlare al futuro
La scomparsa di Carlo Petrini lascia un vuoto profondo nel panorama culturale e ambientale italiano e internazionale. Ma il suo pensiero continua a vivere nelle comunità che ha contribuito a creare, nelle reti territoriali, nei progetti di tutela della biodiversità e nelle nuove generazioni che oggi guardano al cibo come leva di cambiamento sociale e ambientale.
In un tempo segnato da crisi climatiche, perdita di biodiversità e trasformazioni profonde dei sistemi produttivi, l’eredità di Petrini appare ancora più attuale: rallentare, osservare, ricostruire relazioni tra uomo e natura e immaginare un futuro fondato sulla cura dei territori e delle comunità.