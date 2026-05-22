Addio a Carlo Petrini, visionario di Slow Food

Con la scomparsa di Carlo Petrini, l’Italia perde una delle figure più influenti del pensiero ambientale, culturale e sociale contemporaneo. Fondatore di Slow Food, Petrini ha saputo trasformare il tema del cibo in una riflessione globale sul rapporto tra uomo, natura, economia e comunità, anticipando molti dei temi oggi centrali nel dibattito sulla sostenibilità.

A ricordarlo è anche il WWF, che lo definisce “un costruttore di futuro” e un visionario capace di unire pensiero e azione, proponendo modelli alternativi di sviluppo fondati sulla biodiversità, sulla tutela dei territori e sulla giustizia sociale.

Carlo Petrini e la rivoluzione culturale di Slow Food

La grande intuizione di Carlo Petrini è stata quella di andare oltre la semplice opposizione al fast food, costruendo con Slow Food una vera e propria filosofia culturale.

Il movimento nato negli anni Ottanta ha promosso un nuovo modo di guardare al cibo: non solo consumo, ma identità, territorio, relazioni e consapevolezza. Attraverso il concetto di “buono, pulito e giusto”, Petrini ha riportato al centro il valore della biodiversità agroalimentare e delle tradizioni locali, contrastando l’omologazione dei sistemi produttivi industriali.

Un lavoro che ha avuto un impatto concreto nella salvaguardia di varietà agricole, razze animali e produzioni tradizionali che rischiavano di scomparire.

Come ha ricordato Gianfranco Bologna, Petrini “ha restituito dignità a una biodiversità agroalimentare che stavamo perdendo, quella che racconta i territori, la storia delle comunità e le tradizioni”.

Un pensiero che ha anticipato la sostenibilità contemporanea

Molto prima che parole come sostenibilità, economia circolare o transizione ecologica diventassero centrali nel dibattito pubblico, Carlo Petrini aveva già costruito una riflessione profonda sul legame tra sistemi alimentari, crisi ambientale e giustizia sociale.

Il suo pensiero si è intrecciato negli anni con i grandi temi globali: dalla tutela della biodiversità alla crisi climatica, fino al dialogo con il Club of Rome e al confronto con Papa Francesco sui temi dell’enciclica Laudato si’.