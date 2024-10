“Circular fashion management”: il libro per professionisti della sostenibilità, ma non solo

Idee, prospettive e strumenti per catalizzare il cambiamento: questo il contenuto del nuovo libro di Francesca Romana Rinaldi che presenta un originale approccio ESG per la circolarità nel settore moda.

“Circular Fashion Management”, perché un libro necessario?

Sono molte le direttive europee e i regolamenti a supporto della transizione ambientale e digitale recentemente entrati in vigore o in arrivo. L’obiettivo è creare le condizioni necessarie affinché le imprese possano innovare e investire in modelli circolari, coerentemente con quanto descritto nel piano d’azione europeo per l’economia circolare. Questo cambiamento può essere visto dalle aziende come una grande opportunità ma anche come una sfida.

Due le attività normative che stanno attualmente riguardando il settore: la revisione della direttiva quadro sui rifiuti per la responsabilità estesa del produttore nel settore moda e il regolamento sull’ecodesign – l’ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) – entrato in vigore il 18 luglio 2024.

Francesca Romana Rinaldi, PhD e parte della core faculty di SDA Bocconi School of Management dove dirige il Monitor for Circular Fashion, ha voluto creare con questo volume un un compendio sintetico ma approfondito dei temi chiave di gestione della circolarità nel settore moda in un momento di cambiamenti epocali per il settore.

Quando si parla di circolarità spesso ci si concentra solo sui temi di impatto ambientale. Circular Fashion Management aggiunge a questo approccio anche quello sociale e di governance (ESG), fornendo una visione d’insieme.

«La transizione verso il modello circolare, guidata principalmente dal driver normativo, richiede cambiamento culturale, formazione ed investimenti. Questo libro vuole essere di supporto a manager e professionisti della sostenibilità per prepararsi con un approccio olistico – ambientale, sociale, di governance ed una prospettiva multistakeholder – alla complessità del modello circolare che sta trasformando radicalmente il settore moda» afferma l’autrice Francesca Romana Rinaldi.

Il libro parte dal considerare il ruolo chiave delle tecnologie per l’implementazione del modello circolare. Si discute inoltre di come evolveranno i ruoli e le carriere del settore moda, evidenziando come la tecnologia – guidata dalla circolarità – avrà un impatto sulle abilità e competenze necessarie nel settore moda.

La “E” dell’ambiente è presentata attraverso la battaglia per le risorse dei rifiuti tessili e l’attenzione alla strada verso l’impatto zero nella moda. La “S” di sociale è descritta come la necessità di integrare la sostenibilità sociale nelle filiere circolari della moda. Viene presentata nel dettaglio anche la “G” della governance per la circolarità.

L’approccio olistico del libro è completato da un capitolo dedicato alla tracciabilità, descritta come abilitatrice della circolarità nella moda; uno dedicato alle normative e alle politiche per la moda circolare; uno sulla necessità di una migliore sorveglianza del mercato dei prodotti tessili; e un capitolo sul pericoloso ruolo del greenwashing.

Molte le testimonianze che compaiono nel libro: una di queste appartiene a Mauro Scalia, Director Sustainable Businesses at EURATEX , che ne insieme a Marie-Hélène Pradines ne ha curato la prefazione: «Credo che questo libro possa essere fonte di ispirazione e spinta verso un cambiamento necessario, non solo per l’industria tessile e della moda, ma anche per aiutare i consumatori a comprendere l’impatto delle loro scelte e incoraggiare decisioni più sostenibili e circolari. È chiaro che il percorso verso un settore tessile e una moda più sostenibili e circolari richiede gli sforzi e l’impegno di tutte le parti interessate. Ognuno ha un ruolo da svolgere, quindi iniziamo oggi da noi stessi, ripensando le nostre azioni e abbracciando scelte più sostenibili e circolari».

Tra le opportunità e le sfide discusse diventa chiara la necessità di coinvolgere le piccole e medie imprese (PMI), una parte fondamentale del settore.

Facendo leva sul lavoro svolto nell’ambito dell’osservatorio di ricerca Monitor for Circular Fashion di SDA Bocconi, nel libro 27 esperti di tracciabilità, sostenibilità e circolarità nella moda condividono idee, prospettive e strumenti con l’obiettivo di catalizzare il cambiamento per un futuro più sostenibile. «Il nuovo libro di Francesca Romana Rinaldi presenta una gamma completa ed esaustiva delle diverse prospettive che i professionisti del settore della moda e del lusso hanno rispetto alla trasformazione circolare, e propone strumenti per approcciarla e gestirla al meglio» dichiara Michela Gioacchini, Head of Sustainability & Corporate Social Responsibility Tod’s Group.

Ma nel libro anche molti altri big player del settore. Afferma ad esempio Simon Giuliani, Global Marketing Director Candiani Denim: «La cultura della circolarità richiede tempo ed impegno per diffondersi nelle aziende del settore moda e tra i consumatori: questo libro rappresenta un’ottima base per accelerare e rafforzare questo percorso di cambiamento culturale».

Un libro da non perdere per gli appartenenti al settore, per chi vorrebbe entrare a farne parte, ma anche per i consumatori che sempre più chiedono di essere informati sulla sostenibilità dei capi che acquistano.

“Circular Fashion Management – Ideas, Perspectives and Tools to Catalyze Change” di Francesca Romana Rinaldi

Egea-Bocconi University Press, 2024 – pp. 178 – € 24,00 – In libreria da venerdì 18 ottobre 2024