Cofle S.p.A. pubblica il suo primo bilancio di sostenibilità

Cofle– azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – ha predisposto e pubblicato il primo bilancio di sostenibilità per raccontare il proprio impegno nella sostenibilità ambientale, sociale e di governance, ormai consolidato negli anni, e gli obiettivi futuri.

Entrando nel dettaglio, a seguito di un’attenta analisi volta a individuare gli impatti ambientali significativi delle attività, è emerso che la crescita del fatturato nel 2021 non ha comportato un aumento proporzionale dei consumi energetici, dei rifiuti totali prodotti e delle emissioni dirette e indirette di gas serra (scope 1 e 2) che si sono invece ridotti rispettivamente del 18,8%, del 14,8% e del 19,9% per euro di ricavi rispetto al 2020. Tra le iniziative volte alla riduzione dell’impatto ambientale, segnaliamo l’acquisto della maggior parte del materiale da fornitori locali, con conseguente ridotto impatto a livello logistico, e l’utilizzo di materie prime (il 49% del totale) derivanti da processi di riciclo. L’importanza che Cofle rivolge all’ambiente è confermata dall’ottenimento della certificazione ISO 14001.

Il bilancio di sostenibilità fornisce un quadro di un’azienda che investe su personale giovane, che valorizza il ruolo femminile in azienda e che investe in formazione. Il 100% dei dipendenti è assunto a tempo indeterminato, il 50% ha un’età inferiore ai 30 anni e il 41,5% sono donne. Nel corso del 2021 sono state erogate complessivamente 498 ore di formazione, attraverso un percorso formativo che tratta sia gli aspetti specifici della mansione e sia gli aspetti di salute e sicurezza. Da segnalare inoltre che Cofle ha attivato un servizio welfare tramite la piattaforma di Intesa Sanpaolo in cui commutare il premio di risultato annuale legato al raggiungimento del budget aziendale.

«Questo bilancio – commenta Alessandra Barbieri, Co-Ceo, Head of Group Communications e IR Manager di Cofle – è frutto di un impegno che ha radici lontane nel tempo. Sin dagli inizi della nostra storia, nel 1964, Cofle ha avuto un’attenzione particolare verso quelle che ancora non si definivano politiche CSR, e un forte rispetto dell’ambiente in cui operava. Questo comportamento ha caratterizzato Cofle lungo tutto il suo percorso di crescita, e continuerà a caratterizzarla anche nella sua espansione all’estero. È difatti nostro obiettivo redigere una dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario che comprenda tutte le filiali estere entro il 2024».

Per continuare il suo percorso di crescita sostenibile, Cofle ha fissato 9 obiettivi specifici da realizzare entro il 2024: