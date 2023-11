Come contribuisce a un mondo più verde ESTG?

L’energia sostenibile non è più solo una tendenza, ma una necessità per salvare il nostro pianeta. In Europa, ESTG svolge un ruolo cruciale nella diffusione di prodotti per l’energia sostenibile. In quanto principale distributore in Europa, hanno una missione di fornire ai professionisti soluzioni di energia sostenibile di alta qualità e di contribuire così a un mondo più verde. In questo articolo, approfondiremo ESTG, la loro missione e come i loro prodotti stanno aprendo la strada a un futuro più sostenibile.

ESTG: leader in energia positiva

ESTG, acronimo di European Sustainable Technology Group, è il principale distributore di prodotti per l’energia sostenibile in Europa. Con sede a Oosterhout, nei Paesi Bassi, operano da un edificio a energia zero e consegnano annualmente circa 60.000 ordini a oltre 20.000 professionisti in 38 paesi europei. La loro attività si concentra sulla distribuzione, la gestione dei magazzini, la logistica e il fulfillment. Mirano a offrire la massima qualità e servizio ai professionisti del settore.

La nostra missione

ESTG va oltre la semplice fornitura di prodotti per l’energia sostenibile. La loro missione è ambiziosa: vogliono ispirare oltre un milione di professionisti a partecipare alla transizione energetica. Questa transizione è fondamentale a livello mondiale ed è motivata da diverse ragioni, tra cui risparmi economici, passione per la sostenibilità, preoccupazione per le generazioni future e curiosità verso nuove fonti di energia. ESTG è impegnata a sostenere questa missione fornendo ai professionisti i migliori prodotti e servizi possibili.

La storia di ESTG

La storia di ESTG ha inizio nel 2008 quando il fondatore Klaas Galama visitò sua sorella a Sydney e, durante il viaggio, lesse il libro “La Crisi Permanente del Petrolio” di Willem Middelkoop. Questo libro gli aprì gli occhi sulla minaccia di prezzi elevati dei carburanti e crisi energetiche che avrebbero colpito il mondo. Al suo ritorno nei Paesi Bassi, decise di impegnarsi per un pianeta più sostenibile. L’emergere dell’industria dell’energia solare offrì una scelta logica per realizzare la sua visione.

Klaas iniziò a creare un collettivo di acquisto per migliorare l’approvvigionamento di prodotti per l’energia sostenibile dall’Estremo Oriente. Questa iniziativa attirò l’attenzione di sviluppatori di progetti in diversi paesi europei, dando così vita a ESTG, l’European Sustainable Technology Group. Dal 2010, l’azienda ha conosciuto una crescita straordinaria ed è diventata il principale distributore in Europa. Oltre ai pannelli solari, offrono ora prodotti relativi al veicolo elettrico, all’accumulo di energia e al riscaldamento termico.

Missione di ESTG

ESTG ha una missione chiara: contribuire a un mondo più sostenibile fornendo ai professionisti prodotti per l’energia sostenibile di alta qualità. La loro dedizione a questa missione si riflette nel loro vasto assortimento, nella consegna veloce, nel trasporto gratuito e nell’accessibilità online 24/7. Vogliono supportare i professionisti nel perseguire i propri obiettivi di sostenibilità, indipendentemente dalla loro motivazione. Insieme a ESTG, possiamo creare un futuro più sostenibile in cui l’energia positiva è la norma.