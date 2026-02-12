Il Carnevale è sinonimo di festa, colori e leggerezza. Ma dietro l’apparenza scintillante di coriandoli e stelle filanti si nasconde una minaccia silenziosa per l’ambiente e per la salute umana. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che chiede ai sindaci di tutta Italia di intervenire con ordinanze per vietare l’utilizzo di materiali plastici durante le celebrazioni.

Da simbolo di festa a fonte di inquinamento

Fino a pochi anni fa coriandoli e stelle filanti erano prodotti esclusivamente in carta, un materiale biodegradabile che si decompone in circa sei settimane. Oggi, invece, la ricerca di effetti sempre più scenografici ha portato alla diffusione di prodotti in plastica, glitter e rivestimenti metallizzati, ottenuti tramite microplastiche.

Questi materiali non scompaiono con la fine dei festeggiamenti: restano nell’ambiente per fino a 600 anni, frammentandosi in particelle sempre più piccole che contaminano suolo, acqua e aria.

Un pericolo anche per la salute

Secondo Sima, l’impatto non è soltanto ambientale ma anche sanitario. Le microplastiche e nanoplastiche entrano nel nostro organismo attraverso:

gli alimenti,

l’acqua potabile,

l’aria che respiriamo.

Una volta nel corpo, possono favorire infiammazioni, disturbi endocrini, problemi respiratori e neurologici, oltre ad aumentare il rischio cardiovascolare, come infarto e ictus.

Numeri che fanno riflettere

Ogni anno 11 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. Nel solo Mar Mediterraneo se ne riversano quasi 230mila tonnellate. Un dato che dimostra quanto anche gesti apparentemente innocui, come il lancio di coriandoli in plastica, contribuiscano a una crisi ambientale globale.

L’appello ai sindaci

«In occasione del Carnevale – afferma Alessandro Miani, presidente Sima – rinnoviamo l’appello ai sindaci affinché vietino l’uso di coriandoli e stelle filanti in plastica, come già fatto dal Comune di Venezia. È un’azione concreta per ridurre i rifiuti e tutelare ambiente e salute».

Un Carnevale davvero sostenibile

Le alternative esistono: coriandoli in carta riciclata, materiali compostabili o soluzioni creative a basso impatto.

Perché la vera festa non è quella che dura un giorno, ma quella che non lascia segni per secoli.

Scegliere prodotti sostenibili significa trasformare il Carnevale in un momento di gioia che rispetta anche il Pianeta.