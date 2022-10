EdiliziAcrobatica S.p.A. (“Società” o “EDAC”) società a capo dell’omonimo gruppo, specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, quali manutenzioni e ristrutturazioni di palazzi ed altre strutture architettoniche, quotata sul segmento Euronext Growth Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth Paris (ticker ALEAC), comunica di avere pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità, aggiornato al 31 dicembre 2021.

Per l’azienda, fondata da Riccardo Iovino ormai 28 anni fa, si tratta del naturale esito delle policy che ha adottato fin dalla sua nascita oltre che del suo know-how che le permette di operare in sospensione evitando impatti ambientali generalmente associati alla produzione e utilizzo di ponteggi.

Nel report di sostenibilità vengono evidenziate quelle caratteristiche uniche di un’azienda che negli anni ha messo a segno una crescita sempre più sostenuta, al netto di crisi e contingenze esterne quali, solo per citare le più recenti, quella provocata dalla pandemia e quella derivante dal conflitto in Ucraina. Frutto, certamente, di un modello di business che si è rivelato perfettamente replicabile e scalabile sia in Italia che all’estero, ma anche e probabilmente soprattutto frutto di un’attenzione costante alle risorse umane che compongono il Gruppo (ad oggi oltre 1600, con un trend di crescita al 31.12.2021 pari a +269% sul 2018). Per EdiliziAcrobatica ogni diversità rappresenta un valore unico e prezioso da proteggere e valorizzare.

L’impegno di EdiliziAcrobatica

Il Gruppo, che opera in un settore prevalentemente maschile, ha puntato ad equilibrare la presenza di uomini e donne all’interno del proprio management; la direzione centrale di Genova, dove ha sede l’headquarter del Gruppo, è per altro composta al 49,4% di donne. La parità di genere è per il Gruppo un tema centrale, e già dal 2021 sono state inserite le prime muratrici acrobatiche. L’azienda è inoltre rappresentata da 32 nazionalità; questi dati sottolineano l’attenzione del Gruppo a tematiche di diversity and inclusion.

Salute e sicurezza sono temi estremamente rilevanti: l’attenzione alle procedure e il pieno rispetto delle normative, ha permesso a EdiliziAcrobatica di ridurre nel corso degli anni il tasso di infortuni. Risultato raggiunto anche grazie a una costante formazione delle risorse: infatti nel 2021 il Gruppo ha erogato 104.044 ore di formazione all’interno della propria Academy.

Per quanto concerne le tematiche ambientali, il Gruppo già dal 2020 ha implementato una serie di iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale. Il primo passo adottato è stato il Life Cycle Assessment, ossia la valutazione del ciclo di vita dei principali servizi offerti quali messa in sicurezza, ripristino, pulizia, tinteggiatura, da cui emerge che gli stessi consentono di ottenere una riduzione dell’impronta ambientale rispetto all’edilizia tradizionale in ciascuna delle categorie di intervento analizzate.

Considerando infine il principio per cui nessun essere umano e nessuna azienda è un isola, ma fa parte di un arcipelago quale quello del nostro Paese, EdiliziAcrobatica si impegna costantemente in attività di solidarietà che hanno lo scopo di migliorare la vita di altri essere umani. Nella fattispecie sostiene fin dalla sua nascita l’Associazione senza Fini di Lucro, SEA- SuperEroiAcrobatici che realizza iniziative a favore dei bambini ricoverati nei principali ospedali italiani e francesi.

“L’approccio sostenibile che EdiliziAcrobatica ha portato avanti – spiega Riccardo Iovino, CEO & Founder di EdiliziAcrobatica – ha orientato il Gruppo ad effettuare scelte importanti: un approccio sostenibile, come spesso confermato dalle reazioni positive delle persone, ad esempio non considera alcune spese come semplici costi, bensì come grandi leve di cambiamento. In tal senso aumentare i benefits e supportare le inclinazioni dei singoli, spesso ha portato a risultati in termini di idee e qualità che hanno nettamente superato le aspettative, e il beneficio ha superato i costi sostenuti. La nostra è un’azienda che pur necessitando anche di asset fisici e di capitali, si basa sulle persone e quindi sulle tematiche sociali. Di conseguenza, l’attenzione alle persone, rimarrà uno dei pilastri della nostra strategia di lungo termine”.