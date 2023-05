Emilia Romagna: nuove esondazioni nella notte e oggi ancora allerta rossa

Il maltempo non allenta la morsa: alluvioni ed esondazioni stanno duramente colpendo l’Emilia-Romagna. Drammatico il bilancio con tre vittime e una donna dispersa. Un uomo, che nel tardo pomeriggio di ieri era stato dato per disperso è stato poi trovato nella notte morto a Forlì, viveva al piano terra di una casa invasa dall’acqua del vicino fiume Montone. Un’altra vittima a Ronta di Cesena dove è stato trovato morto un 70enne: il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Una donna tedesca è stata infine trovata morta a Cesenatico, sul litorale di Zadina.

I dispersi sono quattro, tutti nella provincia di Forlì-Cesena. Tra costoro, la moglie del settantenne morto a Ronta. Almeno cinquemila le persone evacuate a seguito di strutture allagate e fiumi in piena o esondati che hanno rotto gli argini, ha riferito il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.

A Cesena la gente è stata costretta a salire sui tetti, in attesa di essere portati in salvo dagli elicotteri. A Forlì il sindaco annuncia “la peggiore situazione mai vissuta”.

I fiumi rompono gli argini

Scuole chiuse anche per oggi, a Bologna e negli altri Comuni colpiti. Drammatica a situazione a Faenza, nel Ravennate, dove l’acqua è entrata nel centro abitato e molte persone sono state evacuate. Sempre nel Ravennate è esondato nella notte il fiume Santerno e ci sono state nuovi evacuati accolti nei centri allestiti. Riccione è praticamente sott’acqua. Nel Bolognese esonda anche il fiume Sillaro.

Si moltiplicano intanto le foto e i messaggi sui social network di persone che a Faenza, nel Ravennate, nel Cesenate chiedono aiuto poiché le loro case sono invase dall’acqua. Tra cancellazioni e ritardi è interrotta in molti tratti la circolazione dei treni.

Intanto continua a piovere: è stato calcolato che sono caduti 130 mm di pioggia in sole 24 ore. E le previsioni non promettono nulla di buono: su buona parte della regione Emilia Romagna anche per oggi è stata emessa una nuova allerta meteo rossa per fiumi, frane e mareggiate.