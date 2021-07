Forniture gas e luce green: quali sono i vantaggi e come sottoscriverle

Sono sempre più le famiglie italiane che decidono di sottoscrivere offerte gas e luce totalmente green e a zero emissioni. È possibile partecipare attivamente alla costruzione di un mondo ecosostenibile, a partire dall’abolizione dell’inquinamento prodotto dai consumi di casa.

Acea Energia, da giugno 2021, venderà solo energia green con certificazione “Garanzia d’Origine” e Gas 0% CO2 con compensazione delle emissioni

La consapevolezza sulla provenienza delle componenti luce e gas nelle abitazioni private è notevolmente aumentata e i consumatori scelgono sempre più spesso energia proveniente da fonti rinnovabili o gas naturale a zero emissioni di CO2.

Acea Energia è uno degli operatori più attivi nel campo della transizione energetica. Il fornitore con sede a Roma ha reso le proprie offerte commerciali totalmente green. Grazie alla certificazione “Garanzia d’Origine” – già ottenuta da tempo – si potrà essere certi di utilizzare energia elettrica prodotta interamente da fonti rinnovabili, e quindi a basso impatto ambientale.

Passare a una fornitura elettrica green è possibile: nel 2019 in Italia il 35,9% del fabbisogno energetico è stato coperto da fonti rinnovabili. Il trend è in aumento anno dopo anno e l’Italia si candida ad essere uno dei paesi europei che sfrutta appieno tutte le sue risorse green nel rispetto dell’ambiente.

Luce 100% Green e Gas 0% CO2: le nuove offerte di Acea Energia

I nuovi clienti, a partire da giugno 2021, possono sottoscrivere le due offerte green di Acea Energia. La prima, Luce 100% Green, riguarda la componente luce ricavata esclusivamente da fonti rinnovabili. I consumatori avranno inoltre la sicurezza di star utilizzando energia sostenibile proprio grazie alla certificazione Garanzia d’Origine.

La seconda offerta, Gas 0% CO2, si pone, invece, obiettivo di compensare le emissioni di anidride carbonica nell’ambiente, causate dall’utilizzo dal gas fossile, azzerandole. Acea Energia è infatti tra le aziende che a livello globale investono in importanti progetti di compensazione delle emissioni di CO2. Grazie all’acquisto di specifici crediti di carbonio certificati (VER: Verified Emission Reduction), saranno realizzati progetti che puntano alla sensibile riduzione dell’inquinamento ambientale.

Le attività attualmente finanziate da Acea Energia sono:

REDD+ Tambopata National Reserve Perù : un progetto volto a garantire sviluppo sostenibile e aria pulita per gli abitanti della riserva naturale. Gli investimenti puntano a contrastare l’estrazione mineraria illegale, proponendo un modello di sviluppo alternativo, e di contribuire in maniera decisa al processo di riforestazione dell’Amazzonia,

: un progetto volto a garantire sviluppo sostenibile e aria pulita per gli abitanti della riserva naturale. Gli investimenti puntano a contrastare l’estrazione mineraria illegale, proponendo un modello di sviluppo alternativo, e di contribuire in maniera decisa al processo di riforestazione dell’Amazzonia, 300MW Hydropower India: un programma destinato a sovvenzionare la costruzione di una centrale idroelettrica nell’area Kinnaur District Himachal Pradesh con lo scopo di fornire energia pulita a milioni di residenti.

Un concorso per incentivare la mobilità sostenibile

Anche la mobilità sostenibile è al centro della mission di Acea Energia. Il concorso a premi “Una vincita che farà ECO” permetterà, a tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno Luce 100% Green e/o Gas 0% CO2, di partecipare all’estrazione di una Fiat 500 Passion Cabrio 100% elettrica. Il nuovo modello Fiat è infatti diventato in pochi mesi il simbolo della mobilità elettrica in Italia. Per poter partecipare basterà aderire alle offerte green di Acea Energia dal 7 al 31 Luglio 2021.

La campagna pubblicitaria ha, inoltre, due testimonial d’eccezione. Emanuela Fanelli e Frank Matano – due comici amatissimi dal pubblico – convinceranno gli italiani a partecipare alla rivoluzione ecologica a partire dai piccoli gesti quotidiani.

Maggiori informazioni sulle offerte Luce 100% Green e Gas 0% CO2 sono disponibili sul sito Acea.it