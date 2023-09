Gruppo Gewiss presenta due bilanci di sostenibilità e una Sustainability Week

Una roadmap condivisa e concreta di risultati e impegni in ambito sociale, economico e ambientale. Questo è ciò che è stato presentato da Gewiss lo scorso 11 settembre, in occasione della pubblicazione dei primi bilanci di sostenibilità dell’azienda bergamasca.

Questa prima edizione ha visto la produzione di due documenti distinti (uno per GEWISS e uno per PERFORMANCE iN LIGHTING) uniti però nella condivisione di valori e progetti innovativi e sostenibili proiettati verso il futuro.

L’evento si è aperto con i saluti di Paolo Cervini, CEO del Gruppo Gewiss, che ha sottolineato non solo l’impegno dell’azienda per uno sviluppo sostenibile in linea con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, ma anche dell’impegno dei singoli dipendenti i cui comportamenti individuali fanno la differenza.

«Siamo convinti che il cambiamento nasca dalle nostre aspirazioni ma soprattutto dalle nostre azioni e dagli effetti positivi che ne derivano» dichiara Paolo Cervini. E aggiunge «I due documenti raccontano di noi, dei nostri impegni quotidiani e dei risultati che ne derivano. Raccontano dei nostri obiettivi per il futuro, che vogliamo perseguire continuando a preservare il nostro DNA e costruendo la nostra strada, spinti dai valori di integrità, eccellenza e sostenibilità».

A illustrare i dati che appaiono nel bilancio di sostenibilità sono state Laura Onorati e Costanza Tagliapietra, rispettivamente Sustainability Manager di Gewiss e Digital Media Communication Manager di PERFORMANCE iN LIGHTING. «Ciò che stiamo raccontando oggi è il frutto di un lavoro di squadra che dura da anni e che quest’anno è stato reso più fruibile ai nostri stakeholders grazie alla stesura del bilancio» dichiara Laura onorati. «Il documento verte su 4 temi specifici: benessere e sviluppo delle risorse umane, ambiente, innovazione e design responsabile e infine rapporto con le comunità e il territorio».

Dati ambientali

Nel corso del 2022 le attività per la continua ricerca dell’efficienza energetica e ottimizzazione degli impianti produttivi in Italia, Germania e Portogallo hanno permesso a GEWISS una riduzione dei consumi energetici dell’8% rispetto al 2021.

In particolare, si è registrato un calo del 23% dei consumi di gas naturale utilizzato per riscaldamento e per i processi industriali. Coerentemente con la riduzione dei consumi energetici diretti, le emissioni dirette sono scese del 13%. Con un totale di 2.058 tonnellate nel 2022, anche i rifiuti prodotti sono diminuiti del 9% rispetto all’anno precedente. La gestione dei rifiuti non pericolosi dell’azienda, inoltre, ha segnato una percentuale di recupero superiore al 75% del totale. Attenzione anche alla catena di fornitura: nel 2022 il 60% di fornitori ha sede in Italia, mentre i restanti sono distribuiti in Europa per il 33% e nel resto del mondo per il 7%.

Attività sociali

Ma l’impegno di Gewiss non si è limitato alla E della parola ESG, ma ha sviluppato anche una serie di attività dedicate al sociale con l’obiettivo di creare valore condiviso per i clienti, le persone, le comunità e le generazioni future.

Particolare attenzione viene data allo sviluppo del capitale umano interno attraverso numerosi e diversi percorsi di formazione che quest’anno sono stati fruiti per un numero totale di 19.312 ore di formazione. Formazione che è anche uscita dalle mura aziendali con “Un progetto di classe”, attività svolta da Gewiss Accademy e dedicata agli istituti professionali di tutta Italia, con l’obiettivo di valorizzare e divulgare le buone pratiche della progettazione elettrica, attraverso l’uso dei software tecnici GEWISS.

La pubblicazione del bilancio di sostenibilità ha dato il via alla Sustainability Week del Gruppo GEWISS, un’intera settimana che vede il coinvolgimento di circa 2.200 dipendenti, la programmazione di oltre 20 workshop a tema in presenza e virtuali, 5 iniziative di volontariato per le sedi in Italia e all’estero e un video contest internazionale.

Fino al 15 settembre una cinque giorni di attività che offre a tutti i collaboratori l’opportunità di confrontarsi sui temi della sostenibilità in maniera diretta e interattiva, sensibilizzandoli sull’adozione di comportamenti responsabili.