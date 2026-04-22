Guerre e clima: oltre 311 milioni di tonnellate di CO₂ dal conflitto in Ucraina

Le guerre non devastano solo vite umane, territori ed economie: lasciano anche una profonda cicatrice sul clima. È quanto emerso durante la Padova Climate Action Week, che si è appena conclusa, portando al centro del dibattito un tema ancora poco considerato: il costo climatico dei conflitti armati.

 

Redazione
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