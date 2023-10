Guido Gobino pubblica gli highlights di sostenibilità 2022

Parità di genere, dignità e inclusività nel lavoro, consumo e produzione responsabili, attenzione verso i materiali d’imballo dei prodotti e rispetto per i fornitori di materie prime: sono questi i concetti chiave che stanno alla base delle scelte dell’impresa artigiana torinese Guido Gobino.

Si rafforza quindi l’impegno green dell’azienda con gli highlights di sostenibilità relativi all’anno 2022, un’opportunità di comunicare gli sforzi e gli impegni quotidiani per raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, rendicontando i risultati conseguiti e tracciando nuove linee strategiche per una produzione a basso impatto, inclusiva ed equa.

Capace di abbracciare la strategia europea del Green Deal e gli obiettivi climatici di riduzione delle emissioni come criteri orientativi delle decisioni aziendali, l’azienda Guido Gobino rappresenta oramai una realtà artigianale d’avanguardia a livello nazionale e internazionale premiata non solo dal Corriere della Sera con il Premio Bilancio di Sostenibilità 2023, ma anche inserita sia fra i “Green Heroes” nel libro di Alessandro Gassman sia fra le categorie di “Artigiani del futuro – 100 storie” da Symbola (fondazione per le qualità italiane) e Confartigianato.

Risultati ambientali e sociali

Gli highlights segnano miglioramenti significativi rispetto ai target prefissati dal Secondo Bilancio di sostenibilità. Per esempio, le materie prime utilizzate (come le nocciole della varietà Tonda Gentile Trilobata IGP e il latte di allevamenti della filiera alpina) che provengono dal Piemonte sono aumentate dal 70 al 90%, e la quota dei fornitori che presenta riferimenti alle tematiche ESG è salita dal 46 al 50%. Si tratta di risultati che si inquadrano all’interno di una filiera delle fave di cacao 100% tracciabile e di origine certificata.

Dal punto di vista ambientale, per quanto riguarda le confezioni, l’azienda ha ridotto del 44% l’uso della plastica rispetto all’anno precedente, privilegiando sacchetti compostabili e carta prodotta con cellulosa da colture rinnovabili. La percentuale di carta utilizzata per il packaging è infatti aumentata del 20% rispetto al 2021.

Attenzione all’ambiente significa anche salvaguardia delle risorse naturali del pianeta e loro gestione responsabile: a ciò contribuiscono gli impianti fotovoltaici utilizzati per il riscaldamento dell’acqua, che riducono gli sprechi e ottimizzano le prestazioni energetiche. Già dal 2020 Guido Gobino utilizza nei laboratori di produzione energia derivante da fonte 100% rinnovabile, ma nel futuro l’obiettivo è quello di installare pannelli fotovoltaici, utili a una produzione e a un approvvigionamento sostenibile dell’elettricità.

Per la valorizzazione del capitale umano, nel segno dell’inclusione, delle pari opportunità e della diversificazione, sono state avviate iniziative di welfare, come la presenza settimanale di un osteopata a servizio dei collaboratori e la predisposizione di contributi economici per agevolare la mobilità sostenibile dei dipendenti. Non solo, nel segno di una strategia d’impresa più equa, rispettosa e inclusiva il 94% dei dipendenti sono assunti a tempo indeterminato e di questi il 68% sono donne (con un aumento del 6% della presenza femminile rispetto al 2020).

Il futuro sostenibile di Guido Gobino

Nell’ottica di un percorso continuativo che consolidi nel tempo l’attenzione alle problematiche ambientali, economiche e sociali, gli highlights 2022 evidenziano i futuri obiettivi di sostenibilità dell’azienda: