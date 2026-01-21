Il silenzio dei giganti: il viaggio emozionante di Marco Confortola tra le vette himalayane

Il silenzio dei giganti di Marco Confortola è molto più di un libro di alpinismo: è un viaggio profondo tra le montagne più alte del mondo e dentro se stessi.

Attraverso le quattordici vette oltre gli ottomila metri, l’autore trasforma ogni spedizione in un racconto corale che unisce avventura, storia e incontri umani.

Dalla preparazione alla salita, dal campo base ai villaggi himalayani, Confortola racconta non solo l’impresa fisica, ma anche le emozioni, i silenzi e le sfide interiori che le montagne suscitano. Il libro valorizza gli sherpa, le comunità locali e la quotidianità di chi vive ai piedi di questi giganti di roccia e ghiaccio, rendendo la montagna un luogo di meraviglia, umanità e riflessione.

Con uno stile evocativo e poetico, ogni pagina invita il lettore a scoprire la montagna non solo come meta, ma come orizzonte dell’anima: passo dopo passo, vetta dopo vetta.