Industria conciaria: parola alle donne dell’economia circolare

Edizioni Green Planner e Unic vi invitano al Convegno Pink&GreenVertical dedicato alla produzione italiana di pelle e cuoio. Un appuntamento per comprendere le strategie dell’industria conciaria italiana in fase di trasformazione

Giovedì 15 maggio dalle ore 9:15 alle 12:30 presso lo Spazio LineaPelle di Milano si terrà una nuova edizione di Pink&Green, convegno tutto al femminile focalizzato sulle strategie di economia circolare dell’industria conciaria italiana.

L’evento è un’occasione unica per scoprire come pelle e cuoio stanno diventando protagonisti della transizione ecologica grazie a innovazione, ricerca, formazione e come economia circolare ed energia siano tra le variabili fondamentali del settore. Il convegno vuole essere un momento formativo e informativo per la crescita di questo importante ambito dell’industria italiana, anche dal punto di vista occupazionale.

Pink&GreenVertical ospiterà i seguenti interventi:

Stefania Casini (Norton Rose Fulbright): Il settore pelle tra spinte europee e ambizioni italiane

(Norton Rose Fulbright): Il settore pelle tra spinte europee e ambizioni italiane Elisabetta Scaglia (Unione Nazionale dell’Industria Conciaria): Il Biobased che farà la differenza

(Unione Nazionale dell’Industria Conciaria): Il Biobased che farà la differenza Alessandra Gallo (Fashionable Green – IED Roma): Scouting di startup biotech per la moda circolare

(Fashionable Green – IED Roma): Scouting di startup biotech per la moda circolare Marta Montanari (UNIC): La norma ISO guida alla circolarità

(UNIC): La norma ISO guida alla circolarità Tatiana Di Federico (Cartiera, laboratorio di moda etica): Sostenibilità sociale e il valore degli scarti

A seguire un A TU PER TU con

E.ON e Italconcia : Energia e transizione nell’industria conciaria

: Energia e transizione nell’industria conciaria Olivia Spinelli, stilista e consulente accademico: Il valore della formazione

Con la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse dello IUAD – Accademia della Moda.

Modera M.Cristina Ceresa, direttrice di GreenPlanner e firma de Il Sole 24 Ore

Informazioni per la partecipazione:

Dove: Spazio LineaPelle, piazza Tomasi di Lampedusa, 20123 Milano

Quando: 15 maggio, ore 9:15-12:30

La partecipazione al Convegno è gratuita previa iscrizione online (fino a esaurimento posti).

In omaggio ai partecipanti una copia della GreenPlanner 2025, l’Almanacco settimanale della Sostenibilità