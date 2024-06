Installazione pannelli fotovoltaici: tutti i vantaggi

Negli ultimi anni sempre più persone hanno deciso di installare un impianto fotovoltaico. Le ragioni sottese a questa decisione sono essenzialmente due.

Da un lato, installare i pannelli fotovoltaici a casa significa poter utilizzare energia green e aumentare la prestazione energetica della propria abitazione.

Dall’altro, i pannelli solari garantiscono non solo efficienza energetica da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista economico. Infatti, chi installa i pannelli avverte subito la differenza con le precedenti bollette.

1. Sono una soluzione sostenibile

Come anticipato, i pannelli fotovoltaici rappresentano una soluzione ecologica e sostenibile per la produzione di energia. Infatti, essi sfruttano una fonte energetica pulita per soddisfare il fabbisogno energetico, senza avere un impatto negativo sull’ambiente circostante.

Utilizzando i pannelli fotovoltaici, pertanto, si possono ridurre significativamente le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, e contribuire alla lotta contro il surriscaldamento globale. Inoltre, abbinare ai pannelli altri impianti, come una pompa di calore per acqua sanitaria, permette di migliorare ulteriormente l’efficienza di un’abitazione.

In estrema sintesi, la combo pannelli fotovoltaici e pompa di calore per acqua sanitaria permette di avere l’acqua calda in casa grazie all’energia solare prodotta durante il giorno, in modo ecologico.

2. Consentono di risparmiare

Optare per un sistema fotovoltaico permette di ridurre drasticamente i costi legati al consumo di energia elettrica. Infatti, l’energia autoprodotta viene utilizzata immediatamente per il funzionamento degli elettrodomestici e degli altri dispositivi elettronici presenti in casa, senza incidere sulla bolletta.

Se l’impianto fotovoltaico è dotato anche di un sistema di accumulo, inoltre, il risparmio è ancora maggiore poiché consente di utilizzare l’energia autoprodotta anche durante le ore notturne o in giornate nuvolose, quando la produzione solare è ridotta o assente.

3. Non sono necessari molti interventi di manutenzione

Un altro vantaggio del fotovoltaico è rappresentato dalla manutenzione ridotta. Per funzionare in maniera efficiente, i pannelli devono essere solo puliti regolarmente, in genere una volta all’anno. È sufficiente rimuovere foglie, polvere o detriti che potrebbero accumularsi sulla superficie dei pannelli e compromettere il funzionamento degli stessi.

In caso di neve, piogge di sabbia ecc. bisogna aumentare la frequenza della pulizia o rivolgersi a professionisti del settore.

4. Aumento del valore dell’immobile

Non tutti hanno chiaro che il valore di un bene immobile è dato non solo dalla sua bellezza estetica, dalla sua ubicazione o da come è composto all’interno. Gioca un valore decisivo anche l’efficienza energetica dello stesso.

Infatti, seguendo gli obblighi imposti a livello sovranazionale dell’Unione Europea già da qualche anno, tutte le abitazioni vengono dotate di un Attestato di Prestazione Energetica (richiesto per poter vendere o locare la casa a terzi) il quale attesta, nero su bianco, qual è l’efficienza energetica della casa. Chiaramente una maggiore efficienza energetica determina un maggior valore dello stesso. A contrario, una pessima efficienza energetica dell’immobile determina una perdita di valore dello stesso.

Con l’istallazione dei pannelli fotovoltaici è possibile migliorare l’efficienza energetica del bene e, automaticamente, aumentarne il valore economico. Ciò perché avere dei pannelli fotovoltaici che producono energia per l’abitazione rende quest’ultima molto più efficiente.