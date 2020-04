Interno Verde 2020 – Mantova – Posticipo

Edizione di Interno Verde a Mantova dal 2 al 3 Maggio. Spostata al 26 e 27 Settembre

Dopo la prima edizione dello scorso anno a Settembre, Sabato 2 e domenica 3 maggio i giardini segreti di Mantova dovevano aprirsi eccezionalmente al pubblico, grazie al festival Interno Verde: un weekend per esplorare l’anima rigogliosa e verdeggiante del centro storico, un ricco ed articolato arcipelago vegetale ricco di suggestioni e ricordi, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città.

Per l’emergenza in corso, la manifestazione è posticipata al 26 e 27 Settembre. Aspettiamo fiduciosi quella data, allora. Con speranza.

Grazie alla generosa disponibilità delle famiglie, delle istituzioni e delle aziende coinvolte si potranno esplorare decine di luoghi affascinanti e inusuali: corti rinascimentali e piccole oasi dense di profumi e colori, nascoste nell’intricato labirinto dell’abitato medievale, sfarzosi giardini gonzagheschi e gioielli romantici, insospettabili arboreti, orti urbani e spazi ripristinati dopo l’abbandono, convertiti al minimalismo e al design.

Ogni giardino sarà accompagnato da informazioni di carattere botanico, storico e architettonico: l’obiettivo è promuovere una nuova comprensione del capoluogo e delle sue ricchezze, offrire ai mantovani e ai turisti l’opportunità di scoprire ciò che si nasconde dietro le mura.

Ci sarà anche un fitto calendario di eventi a tema: ciclo-passeggiate al tramonto, gite in barca per scoprire lo straordinario paesaggio lacustre che circonda l’abitato, colazioni all’aperto per assaggiare le ricette della tradizione, laboratori per bambini e adulti, mostre di fotografie e arte contemporanea ispirate alla natura, incontri dedicati agli erbari storici e serate speciali. Aspettando tempi migliori.

Interno Verde è ideato e curato dall’associazione Ilturco, con il patrocinio e il sostegno dal Comune di Mantova.

Per saperne di più: www.internoverde.it – info@internoverde.it

Foto copyright Interno Verde