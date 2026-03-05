Iran, escalation militare e rischi per il Medio Oriente

L’improvviso attacco militare contro l’Iran deciso da Israele e Stati Uniti apre uno scenario ad altissima tensione per l’intero Medio Oriente. Le domande, oggi, superano di gran lunga le risposte: quali sono gli obiettivi reali dell’operazione? Quali conseguenze geopolitiche e umanitarie può generare? E soprattutto, esiste una via d’uscita?

Questo articolo propone un sunto dell’analisi pubblicata su Il Bo Live – Rivista dell’Università di Padova, firmata da Andrea Gaiardoni, che ricostruisce il contesto politico e militare dell’escalation.

Un conflitto senza un piano chiaro

L’attacco è avvenuto mentre era ancora aperto un tavolo negoziale sul dossier nucleare iraniano. L’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei e di altri alti funzionari segna un punto di rottura difficilmente reversibile. Israele considera da tempo Teheran una minaccia per i suoi programmi nucleari e missilistici. Più complessa appare invece la posizione degli Stati Uniti, accusati da diversi analisti di aver avviato un’operazione militare senza una chiara legittimazione congressuale.

Negli USA si è aperto un acceso dibattito costituzionale: diversi senatori, tra cui Tim Kaine e Mark Warner, invocano l’incostituzionalità di questa iniziativa militare sottolineando che il presidente non avrebbe potuto impegnare il Paese in un conflitto senza il voto del Congresso. Le critiche riguardano anche l’assenza di una strategia per il “giorno dopo”.

Il nodo nucleare e l’“opacità” iraniana

Il programma nucleare iraniano resta il punto centrale. Teheran ha sempre dichiarato finalità civili, ma nel 2025 aveva sospeso la cooperazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, aumentando i timori internazionali. Secondo valutazioni dell’intelligence statunitense, l’Iran avrebbe potuto sviluppare capacità missilistiche avanzate nei prossimi anni.

Tuttavia, come sottolinea l’analisi de Il Bo Live, la scelta della forza rischia di produrre l’effetto opposto: consolidare il regime e radicalizzare lo scontro, trasformando il conflitto in una battaglia esistenziale per la sopravvivenza della Repubblica Islamica.

Instabilità come strategia?

Alcuni osservatori ritengono che per il governo israeliano anche l’instabilità interna dell’Iran potrebbe rappresentare un risultato strategico. Un Paese indebolito da conflitti interni sarebbe meno in grado di sostenere alleati regionali come Hezbollah o gli Houthi.

Ma il rischio è quello di un effetto domino: attacchi alle basi USA nel Golfo, tensioni con le monarchie arabe, impatti sui mercati energetici globali e un possibile riarmo nucleare in Europa, già evocato dal presidente francese Emmanuel Macron.

Uno scenario imprevedibile

Secondo l’analisi pubblicata dall’Università di Padova, il vero problema non è solo l’escalation militare in sé, ma l’assenza di una visione condivisa per la stabilizzazione dell’area. Senza un quadro multilaterale e un ritorno alla diplomazia, il conflitto rischia di allargarsi, con effetti imprevedibili sugli equilibri del Medio Oriente e sulle relazioni internazionali.

In un contesto globale già segnato da crisi climatiche, energetiche e sociali, un nuovo fronte di guerra nella regione potrebbe aggravare instabilità economiche e tensioni geopolitiche, rendendo ancora più fragile l’ordine internazionale.