Inaugurata oggi a Roma la prima Aula Natura della capitale, nonché la prima nata dalla partnership di Procter & Gamble con il WWF Italia, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”.

Obiettivo: realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole italiane per educare i giovani al rispetto della natura.

Il progetto Aule Natura del WWF, con il quale l’associazione si propone di promuovere e valorizzare spazi verdi per bambini e ragazzi nelle scuole italiane, entra nel vivo. Oggi a Roma è stata inaugurata quella dell’Istituto comprensivo Fiume Giallo, la prima realizzata grazie all’intervento di Procter & Gamble che, nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, sta realizzando e realizzerà nei prossimi anni iniziative concrete di sostenibilità sociale e ambientale nel nostro Paese. La prima Aula Natura in assoluto è stata inaugurata nel settembre del 2020 in provincia di Bergamo, mentre la seconda è stata realizzata dal WWF presso la Scuola dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Palidoro (Roma). Dopo questo primo sforzo numerosi soggetti pubblici e privati si sono offerti di finanziare altre Aule Natura. Procter & Gamble in particolare, che ne ha fatto un elemento portante del proprio programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, ne aprirà oltre 50 nell’arco di 3 anni scolastici, di cui 12 entro il mese di settembre 2021.

Aule Natura: il progetto

È stato lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown: il tradizionale giardino naturale, l’oasi a scuola, diventa una vera e propria aula. È uno spazio circoscritto (il gruppo classe è separato dal passaggio e non si incrocia con altri gruppi) e fatto di natura: le sue pareti sono siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi. Prevede una superficie di area verde di minimo 80mq che permette il distanziamento ottimale, anche in funzione anti COVID-19 (3,5 mq per alunno) tra i bambini di un gruppo classe di circa 23 alunni. Riproduce differenti microhabitat (stagno, siepi, giardino) in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di viventi, ma anche la relazione che li collega tra loro e a noi. Per la scelta delle Aule natura il WWF ha seguito anche criteri legati ad aree particolarmente bisognose di recuperare spazi di vivibilità, in zone degradate o periferiche. Le aule natura hanno avuto anche il patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP).

La partnership WWF – P&G

La collaborazione tra P&G Italia e WWF prevede quattro aree strategiche di intervento: educazione delle nuove generazioni, all’interno della quale P&G sosterrà il WWF nella realizzazione, di oltre 50 Aule Natura entro il 2024; sostegno a progetti di riqualificazione ambientale, tramite il quale P&G insieme al WWF riqualificherà più di un milione di metri quadrati di boschi in Italia sostenendo il progetto ReNature; programmi di educazione ad un uso più consapevole e responsabile dei prodotti a casa e formazione dei manager di domani attraverso percorsi di studio creati insieme all’Istituto Europeo per lo Sviluppo Sostenibile.

«Quella con il WWF è la più importante partnership mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale e si inserisce nel programma più ampio di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, attraverso il quale vogliamo realizzare azioni concrete in Italia nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale, Siamo entusiasti di inaugurare l’Aula Natura di Roma perché è una iniziativa che coinvolge le nuove generazioni su un tema fondamentale quale l’insegnamento della natura e l’educazione al rispetto della natura, che riteniamo cruciale per un reale sviluppo sostenibile», ha dichiarato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia.

L’inaugurazione a Roma

L’Aula Natura presso l’IC Fiume Giallo di Roma si trova in un’area del giardino scolastico recuperata che presenta un grande albero di pino morto che è diventato un possibile protagonista delle attività didattiche. L’area è molto ampia e con porzioni in declivio: è stato creato un laghetto, bordure di arbusti, piante aromatiche e piante da frutto. Un sentiero sensoriale corre lungo il giardino delle farfalle e conduce verso l’orto e il gazebo. Un angolo dell’Aula natura, racchiuso tra il tronco del pino morto e il laghetto che già presenta un principio di canneto spontaneo, resterà a garantire un esempio di prato stabile. Per il primo giorno di apertura, tutte le classi IV della scuola hanno incontrato l’Aula Natura e tutte le innumerevoli opportunità educative che offre, partecipando a diversi laboratori con gli educatori dell’Oasi WWF di Macchiagrande dedicati a piante mediterranee, organismi acquatici, coltivazione dell’orto biologico e ciclo vitale delle farfalle.

Non solo, in occasione dell’inaugurazione, che ha visto la partecipazione di Franco Modestini, Preside dell’ IC Fiume Giallo, Marco Galaverni, Direttore Programma e Oasi WWF Italia, Maria Antonietta Quadrelli, Responsabile educazione WWF Italia, e Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia, sono state annunciate le altre 11 Aule che si stanno realizzando e consegnando, il nuovo corso docenti disponibile su One Planet School ed è stato lanciato il bando per le prossime 20 che verranno realizzate nell’anno scolastico 2021-22.

«Il contatto con la natura è un’opportunità che va garantita a tutti i giovanissimi – ha detto Maria Antonietta Quadrelli, responsabile educazione WWF Italia -, mentre oggi assistiamo troppo spesso a quello che alcuni studiosi hanno indicato come un vero e proprio “deficit di natura”».