La Saponaria sbarca a Milano con il suo Biostorie

Attesissimo dalla grande community social, finalmente il brand di cosmetica biologica La Saponaria apre uno store monomarca in città. Un negozio dove acquistare cosmetici bio, consapevoli e sostenibili ma anche un luogo di condivisione, dove si terranno eventi e incontri su temi beauty e non solo.

Ad attendervi il 3 dicembre nel negozio di via Solari 15 a Milano ci saranno Alessandra Tabini e Sabrina Cucchi, due donne e colleghe con un’esperienza pluriennale nel settore della pubblicità che un paio di anni fa si sono innamorate del brand. Alessandra: «La scintilla è scattata per caso quando, un giorno, ho deciso di acquistare alcuni prodotti per mia figlia che ha la pelle molto sensibile. Da lì ogni giorno è stata una nuova scoperta e un nuovo prodotto di cui innamorarci insieme fino a decidere di mollare tutto e inseguire il sogno di aprire un Biostorie nella mia città».

Biostorie Milano è l’undicesimo store monomarca firmato La Saponaria, il laboratorio consapevole di produzione artigianale di cosmetici naturali.

All’interno dello store saranno disponibili tutti i prodotti La Saponaria compresa la linea di materie prime destinate all’autoproduzione cosmetica. Da shampoo, balsami, creme biologiche e naturali a cosmetici innovativi come le creme corpo solide o i detergenti in polvere.



Tutti accumunati dai valori cardine che caratterizzano il brand:

– prezzo equo per permettere a più persone possibile di accedere alla cosmetica biologica e sostenibile;

– ingredienti da filiera etica e fair trade per supportare le comunità locali;

– packaging leggeri e sostenibili fatti in alluminio, vetro, plastica oceanica, plastica re-bottle o anche 100% plastic free e zero waste;

– formule vegan e amanti degli animali.

Oltre ai cosmetici, nel negozio esperienziale, il cliente avrà modo di provare, annusare, conoscere storie di filiera e imparare a creare. A partire da gennaio, infatti, lo store accoglierà la Beauty week: 4 giornate gratuite dedicate ad alcuni degli eventi che poi si susseguiranno nel corso dei mesi successivi: l’analisi digitale del viso per costruire la propria beauty routine, l’analisi digitale di cute e capelli per scoprire i prodotti migliori per la propria hair routine, l’evento make up in collaborazione con Zao per imparare a valorizzare il proprio viso in modo naturale e la giornata dell’autoproduzione per scoprire come creare il proprio cosmetico personalizzato con poche semplici materie prime.

L’inaugurazione si terrà dalle 10.00 alle 20.00 di sabato 3 dicembre. Per festeggiare tutti i prodotti saranno scontati del 10% e ci sarà un omaggio profumoso per chiunque passerà in negozio. Sarà l’occasione perfetta per acquistare regali e cofanetti di Natale che siano utili e sostenibili.