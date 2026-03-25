Mitsubishi Electric: sostenibilità globale e radicamento territoriale 

Mitsubishi Electric racconta le sue priorità ESG tra innovazione tecnologica, efficienza energetica e progetti per la comunità nel territorio della provincia di Monza Brianza.

Nel panorama delle grandi imprese internazionali, Mitsubishi Electric colloca la sostenibilità all’interno di una visione che intreccia innovazione tecnologica e responsabilità sociale. La mission del Gruppo – contribuire alla realizzazione di una società migliore e sostenibile attraverso innovazione e creatività – non viene presentata come un elemento accessorio, ma come un principio che orienta le scelte industriali e progettuali dell’azienda.

L’impegno ESG si articola attorno a cinque ambiti prioritari: neutralità carbonica, economia circolare, sicurezza e resilienza, inclusione e benessere. Direttrici che coinvolgono tanto la dimensione ambientale quanto quella sociale e organizzativa, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni, all’uso efficiente delle risorse e alla promozione di contesti di lavoro inclusivi.

Dalla strategia globale alle pratiche locali

Accanto agli aspetti più strettamente legati ai processi industriali, emergono iniziative che incidono sul piano culturale e comunitario: sostegno al patrimonio artistico, promozione delle discipline STEM, progetti contro l’inquinamento da plastica e attività rivolte a persone con disabilità e percorsi di riabilitazione.

“Better Begins Here.” È lo statement con cui il Gruppo Mitsubishi Electric interpreta questa fase storica caratterizzata da cambiamenti rapidi e incertezze globali.

Ma, come si traduce una strategia globale in azioni concrete nei territori in cui l’azienda opera? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Magrini, HR, GA & Corporate Communication General Manager di Mitsubishi Electric Filiale Italiana.

«Per la filiale italiana, il territorio della provincia di Monza e Brianza rappresenta un contesto particolarmente significativo. Qui si trova infatti la sede principale dell’azienda, oggi collocata presso l’Energy Park di Vimercate, campus direzionale progettato secondo criteri avanzati di sostenibilità ed efficienza energetica e certificato LEED Platinum.

Per il nostro Gruppo la sostenibilità rappresenta un elemento centrale della strategia aziendale e si traduce nello sviluppo di tecnologie e iniziative che contribuiscano concretamente alla transizione energetica e alla creazione di valore per la società».

Iniziative per l’ambiente e la comunità

Il legame con il territorio si traduce anche in iniziative rivolte direttamente alla comunità locale. Tra queste, attività di volontariato ambientale come le giornate di raccolta della plastica e dei rifiuti organizzate nelle aree di Vimercate e Cernusco sul Naviglio, che coinvolgono i dipendenti dell’azienda.

«Accanto all’impegno ambientale – continua Magrini – collaboriamo con realtà attive nella tutela del patrimonio culturale e naturale, come il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – e sosteniamo iniziative sociali e culturali promosse da organizzazioni locali, tra cui LILT Milano Monza Brianza e l’Associazione Musicale Rina Sala Gallo, impegnata nella diffusione della cultura musicale».

Formazione e sviluppo delle competenze

Un altro ambito centrale riguarda la formazione. L’azienda promuove infatti attività didattiche e di orientamento in collaborazione con ITS e università, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e alle tecnologie legate all’energia e all’automazione.

Tra le realtà coinvolte figurano l’ITS Green di Vimercate e l’ITS Lombardia Meccatronica Academy di Sesto San Giovanni, con cui vengono sviluppati percorsi dedicati alla formazione tecnica e alla diffusione della cultura dell’innovazione.

Il confronto tra imprese come leva

Il confronto con altre imprese del territorio rappresenta un elemento importante del percorso di sostenibilità.

«Crediamo molto nel valore del dialogo tra aziende, soprattutto su temi come sostenibilità, mobilità sostenibile e formazione per i giovani», prosegue Magrini.

Nel campus di Vimercate, la collaborazione tra aziende presenti nello stesso edificio ha già dato vita a iniziative comuni, come i banchetti solidali a sostegno della LILT organizzati durante le festività, gestiti grazie al contributo volontario dei dipendenti delle diverse realtà presenti.

Mobilità sostenibile e prospettive

La mobilità sostenibile rappresenta un ulteriore ambito di sviluppo. «Entro il 2027 prevediamo di convertire circa metà della nostra flotta aziendale in veicoli elettrici o ibridi plug-in e di installare venti punti di ricarica nel parcheggio dedicato ai dipendenti. Siamo consapevoli che questo intervento da solo non sia sufficiente. Per questo riteniamo importante confrontarci con le altre realtà del territorio per individuare soluzioni condivise e ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti».

Uno spazio di dialogo territoriale

In un contesto caratterizzato da trasformazioni tecnologiche e cambiamenti sociali sempre più rapidi, il dialogo tra imprese, istituzioni e comunità locali diventa una leva fondamentale per costruire modelli di sviluppo più sostenibili e inclusivi.