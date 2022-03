Offerte per un nuovo look primaverile

Se senti l’arrivo della primavera e sei alla ricerca di un nuovo look per occhi e labbra, non perdere le opportunità di risparmio offerte dal codice sconto lookfantastic per le beauty box, lo store per acquistare cosmetici online e prodotti per la cura del corpo delle migliori marche ad un prezzo davvero conveniente.

Aria di primavera e tanta voglia di cambiare i colori che caratterizzano il tuo volto: dall’ombretto al rossetto passando attraverso l’eyeliner e il fondotinta, il cambio di stagione è il momento in cui ogni donna ha voglia di apparire diversa per accogliere quella sensazione di novità che solo lo sbocciare dei fiori e dei loro profumi sono in grado di donare. La primavera è infatti un momento magico: perché non onorarla con un trucco più vivace, leggero e luminoso? Abbandoniamo le tinte scure e il grigiore che ci siamo portati dietro dall’inverno per orientarci verso colori pastello e toni romantici come il rosa, l’azzurro o il verde che tanto piace a noi che amiamo stare in mezzo alla natura.

Ma quali sono le regole per essere veramente alla moda in questa primavera 2022? Freschezza e luminosità! Ecco le caratteristiche che accomunano le collezioni make-up primavera estate 2022. Non perdetevi i nostri consigli.

Stile sofisticato per un viso che splende anche grazie al trucco

La primavera è il momento ideale per sorprendere (e sorprenderci!) grazie a colori, texture e dettagli che avevamo dimenticato durante il lungo inverno. In questa primavera 2022 l’ispirazione arriva direttamente dagli anni Novanta e Duemila. Si scelgono ombretti chiari e polverosi, amati soprattutto nelle tonalità dell’azzurro, del bianco e dell’argento. Per quanto riguarda le labbra invece, acquistano tonalità più scure grazie a rossetti bordeaux e marroni, tornando anche a un leggero overlining con la matita, da lasciare magari più scura rispetto al rossetto. Un vero ritorno al trucco di inizio secolo.

I tuoi prodotti di bellezza a prezzi convenienti

Un modo comodo e veloce per non farsi cogliere impreparate nel momento in cui la nostra voglia di colore e luminosità esploderà in noi è avere tutti i trucchi necessari a portata di mano: rossetti, ombretti e lucidalabbra. Online è possibile trovare tutti i cosmetici utili per avere un viso luminoso e brillante.

Grazie ai codici sconto sul make-up è possibile non solo acquistare i cosmetici comodamente da casa, ma anche a prezzi davvero convenienti. Se siamo alla ricerca di un mood ancora più sbarazzino, non possiamo non prendere in considerazione eyeliner grafici colorati, pronti a librarsi ben oltre le palpebre per raggiungere le tempie o gli zigomi.

Meglio non esagerare con glitter e brillantini

A dirla tutta, la moda per questa primavera prevedrebbe anche strass e glitter per aggiungere bagliori luminosi e colore a rossetti, smalti e ombretti. I brillantini però, non sono una scelta sostenibile per l’ambiente perché non sono biodegradabili e impiegano secoli – letteralmente – per sparire completamente. Essi, fanno infatti parte dell’enorme famiglia delle microplastiche, particelle minuscole di plastica molto pericolose perché in modo del tutto inosservato finiscono nello scarico e nelle fognature e, da lì, direttamente in fiumi, laghi e oceani.