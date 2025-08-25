Perugia–Assisi, la Marcia del 12 ottobre: la pace come responsabilità collettiva

Il prossimo 12 ottobre 2025 torna la storica Marcia per la Pace Perugia–Assisi, con un messaggio forte e diretto: «l’inazione è complicità». In un tempo segnato da conflitti che non risparmiano vite civili e ambiente, la Fondazione Perugia-Assisi richiama l’opinione pubblica, la politica e le istituzioni alla responsabilità di agire, perché anche il silenzio e l’indifferenza possono trasformarsi in corresponsabilità.

Un appello per la Palestina

Il comunicato diffuso dalla Fondazione non lascia spazio a interpretazioni: il genocidio in corso a Gaza e nei Territori Occupati palestinesi richiede una presa di posizione immediata da parte del governo italiano.

Mentre l’Italia ha speso risorse, sforzi diplomatici e sostegno militare per l’Ucraina, sulla Palestina – denunciano i promotori – si continua a mantenere un immobilismo che equivale a complicità.

Ogni giorno – si legge – si consumano nuove stragi a Gaza, mentre in Cisgiordania avanzano progetti di colonizzazione e annessione che negano i diritti fondamentali del popolo palestinese. «Non intervenire mentre vengono ammazzati, affamati e cacciati forzatamente significa percorrere una via omicida. Si diventa assassini anche quando si sa, si vede e non si fa nulla» è l’accusa rivolta a una politica incapace di tradurre in azioni concrete i principi di umanità e giustizia.

Responsabilità di proteggere

Alla base della richiesta c’è il principio riconosciuto dall’ONU della Responsabilità di Proteggere (R2P): uno standard internazionale che obbliga gli Stati a intervenire per prevenire genocidi e crimini contro l’umanità.

La Fondazione chiede quindi che il Parlamento e il Governo italiani avviino una vera e propria “operazione di salvataggio” per la popolazione di Gaza, adottando misure umanitarie, diplomatiche, economiche e giuridiche. Tra le proposte avanzate ci sono:

missioni di aiuto internazionale con navi italiane cariche di viveri e medicinali da affidare alle agenzie ONU,

richiami e pressioni diplomatiche su Israele,

sospensione della cooperazione militare e della vendita di armi,

sanzioni economiche e restrizioni commerciali,

riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina e sostegno a tutte le iniziative ONU e della Corte Internazionale di Giustizia.

Pace, diritti e ambiente

La Marcia Perugia–Assisi, fin dalle sue origini, non è solo un evento politico, ma un simbolo culturale e civile. È il luogo in cui si intrecciano i temi della pace, della giustizia sociale e della tutela dell’ambiente, perché i conflitti armati non devastano soltanto vite e comunità, ma anche territori, risorse naturali e futuro.

L’appello della Fondazione si inserisce in questa cornice: la pace non è un concetto astratto, ma un impegno concreto, che riguarda scelte di governi e cittadini. Non possiamo chiamarci fuori: è la responsabilità collettiva a definire se vogliamo vivere in un mondo basato su dignità, diritti e sicurezza per tutti.

Due popoli, stessi diritti

La richiesta finale è chiara: riconoscere uguale dignità e diritti a israeliani e palestinesi, ponendo fine a un’occupazione che alimenta violenza e instabilità.

Il messaggio della Marcia 2025 si fa così ancora più universale: “Non possiamo lasciarli morire senza tentare di salvarli. Cosa vuol dire essere umani, se non prenderci cura gli uni degli altri?”