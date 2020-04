Petfood: consegne gratuite per famiglie in difficoltà

Oggi, la nostra rubrica Imprese che danno speranza, si occupa di un’azienda che da sempre è attenta ai bisogni dei nostri amici a quattro zampe, ma che in questo periodo ha deciso di occuparsi anche dei proprietari di petshop e dei loro clienti.

La società Agras Petfood, nota per marchi come Schesir o ADoC (leader nel petfood naturale e crueltyfree), si è occupata fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 della tutela dei propri dipendenti, dei negozianti e dei padroni degli animali destinatari dei loro prodotti.

Pur essendo fra le imprese che avrebbero potuto lavorare anche durante l’emergenza Covid-19, Agras Petfood ha preferito che i propri dipendenti restassero a casa, in totale sicurezza e coperti dall’estensione di una polizza assicurativa per eventuale infezione da Covid. L’azienda ha quindi avviato la modalità smart working fornendo tutte le dotazioni necessarie per lavorare in completa autonomia da casa. Per mantenere una continuità e il focus sulle persone, durante le misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus, sono stati avviati corsi di formazione on line per i lavoratori.

L’attenzione dell’azienda si è poi rivolta ai proprietari di petshop che in questo periodo si sono organizzati per effettuare consegne a domicilio. Attraverso l’iniziativa “Mai senza Schesir” Agras Petfood ha messo a disposizione dei negozianti i propri strumenti di comunicazione per veicolare il nuovo servizio. Schesir, tramite i propri canali digitali, promuove infatti le proposte dei negozianti e contribuisce alla copertura dei costi del servizio con soluzioni personalizzate per singolo negoziante.

Infine, la società sostiene anche i cittadini che in questo momento si trovano più in difficoltà nella gestione dei propri animali da compagnia grazie alla partecipazione alla campagna “mai solo, se resti a casa” dell’associazione Energie sociali Jesurum. L’iniziativa offre agli over 65, a persone con disabilità e a famiglie monogenitoriali consegne gratuite a domicilio di beni di prima necessità e prodotti per la cura degli animali domestici in tutto il territorio di Milano e in più offre un servizio di dog sitting (quest’ultimo attivo nei Municipi 1, 3 e 4).

Agras Pet Foods ha coinvolto nell’iniziativa i negozianti milanesi che già avevano aderito alla campagna “Mai senza Schesir” rendendoli parte attiva della rete di negozi presso i quali i volontari possono acquistare la scorta di prodotti umidi a marchio Schesir e Stuzzy con una scontistica dedicata.

In aggiunta Agras Pet Foods fornirà alla rete dell’associazione una dotazione di buoni sconto per l’acquisto di prodotti secchi, sempre a marchio Schesir o Stuzzy.

«In questo momento così delicato Agras Pet Foods sceglie di fare la propria parte prendendosi cura di chi, pur magari non ammalandosi, è maggiormente esposto all’impatto che a livello pratico l’attuale situazione inevitabilmente comporta. La partecipazione al progetto “mai solo, se resti a casa” ci consente di focalizzare ancor meglio il nostro impegno nei confronti delle categorie più fragili e a rischio» ha dichiarato Silvia Alberto, Marketing Director di Agras Pet Foods.