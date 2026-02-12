Report di sostenibilità 2024: ERICA cresce e azzera le emissioni indirette

Un modello cooperativo che dimostra come crescita economica e responsabilità ambientale possano procedere insieme. Con la pubblicazione del Report di Sostenibilità 2024, ERICA soc. coop. conferma la solidità del proprio percorso ESG e rafforza il ruolo di attore chiave nella transizione ecologica dei territori.

Il documento, presentato ad Alba il 5 febbraio 2026, restituisce in modo organico i risultati ambientali, sociali ed economici ottenuti nel corso dell’anno, segnando una fase di consolidamento per la cooperativa e ponendo basi ancora più solide per il futuro.

Energia rinnovabile e meno emissioni

Il dato più rilevante riguarda il passaggio a una fornitura di energia elettrica certificata al 100% da fonti rinnovabili, rispetto al 12,3% dell’anno precedente. Una scelta che ha permesso di azzerare le emissioni indirette di Scope 2, contribuendo in modo concreto alla decarbonizzazione delle attività.

Migliora anche l’efficienza energetica: l’intensità dei consumi per dipendente scende da 18,31 a 16,46 GJ.



Resta inoltre stabile la raccolta differenziata interna al 97%, mentre cresce la CO₂ equivalente rimossa dall’ambiente, passata da 1.841 a 2.781 kg grazie ad attività di plogging e clean-up ambientali.



Crescita economica e valore condiviso

Sul piano economico, ERICA consolida la propria solidità: il fatturato sale a 1,42 milioni di euro, contro 1,14 milioni del 2023.

Ancora più significativo il dato sulla redistribuzione del valore, che raggiunge il 96,30%, confermando un modello mutualistico che reinveste risorse in lavoratori, fornitori e comunità.



Le persone al centro

Il 2024 è anche un anno di stabilizzazione per l’organico, con 21 dipendenti, tutti con contratto a tempo indeterminato.

La presenza femminile cresce fino al 57,89%, mentre aumenta l’investimento in formazione: 30 ore medie per dipendente.

Restano centrali le politiche di welfare: smart working per il 100% del personale, programmi di benessere e partecipazione attiva alle iniziative aziendali.



Un ruolo attivo nei territori

Prosegue e si rafforza l’impegno di ERICA in comunicazione ambientale, educazione, eventi sostenibili e attività di plogging, che nel 2024 aumentano per partecipazione e incidenza sul fatturato. La cooperativa consolida così la propria identità come partner strategico per enti e comunità nella transizione ecologica.



Una sostenibilità che parte dalle persone

«Il Report di Sostenibilità non è solo rendicontazione, ma un momento di consapevolezza – sottolinea Luigi Bosio, Presidente di ERICA –. I dati raccontano una cooperativa solida, capace di crescere riducendo gli impatti ambientali e mettendo al centro le persone».

Nel documento, ERICA ha voluto anche ricordare il collega Fabio Papa, scomparso nel 2024, come segno tangibile del valore umano che anima il progetto cooperativo.

Per ERICA, la sostenibilità non è una formula, ma un modo concreto di fare impresa, oggi e per le generazioni future.

La versione integrale del Report è disponibile su www.cooperica.it/erica-report-2024